全台獨嘉女性社企培力 嘉市協助女力創業圓夢

嘉義市府今天在檜意森活村舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展,頒發10萬元的圓夢計畫獎勵金給10家優秀團隊,成果展結合頒獎典禮與市集展售,並有為期2個月的得獎團隊特色策展。市長黃敏惠表示,創新、創意與永續,讓女性經濟力在嘉義市綻放。

市長黃敏惠表示,市府及業師對參與圓夢計畫團隊進行為期4個月的輔導,從選點、產品開發、財務規劃等,一路到創業登記;跨足文創、金工、美髮、健康烘焙與文化傳承等不同領域,彼此間交流融合,形成了一個多元而富有女力的創業群體。

黃敏惠說,創業是一個很大的挑戰,為了讓嘉義女性社會企業創業夢想具體實現,市府建構友善創業生態與提供政策資源外,為想創業的女性朋友們打造一個平台,作為女力社企團隊強而有力的後盾。今年度首創「Chia」品牌-代表孕育嘉義在地女力社企的創新品牌。

茉莉手作坊負責人林育慧分享,手作坊從菜市場起家,用零碼布邊角料,透過與嘉義在地學子合作,將作品圖騰融入商品中,打造獨一無二的包款,不但是對在地年輕人才的支持和鼓勵,更是對嘉義文化的延續和傳承努力。

林育慧說,經由市府、業師在經營上與行銷實務操作的指導、運用,同時對品牌的支持和肯定,讓茉莉手作坊融入嘉義市文化的品牌。

社會處表示,「Chia」象徵「家事、嘉飾、嘉視界」,讓嘉義市女力從在地到世界,讓更多人看見女性的堅韌之美。除此之外「Chia」也是一個代表孕育嘉義市在地女力的創新品牌,象徵母親關懷新生命的無限母愛,讓女力的創作在嘉義成長、茁壯。

市府於2020年開始推動女性社會企業培力方案,全台首創也是全台唯一。4年來共培訓130名女性學員,輔導完成101份社會企業創立計畫書;自2021年開辦創業競賽至今,吸引108組女性社企團隊報名參加競賽,遴選出29組團隊榮獲優勝。今年得獎團隊各具特色,像「窩們」用廢棄的舊衣重整設計,以裂織工藝惜物的概念延展,崁入台灣之光晶圓片的想像;「茉莉手作坊」用零碼布邊角料,拼接《獨嘉》故事;「梧桐創意工作室」用2把剪刀創造人生,一把花藝的剪刀,一把做衣服的剪刀,今年度團隊的手工訂製制服就出自於她的手藝。