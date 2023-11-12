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全台獨嘉女性社企培力 嘉市協助女力創業圓夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府在檜意森活村所長宿舍舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展，大合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府在檜意森活村所長宿舍舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展，大合照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市府今天在檜意森活村舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展，頒發10萬元的圓夢計畫獎勵金給10家優秀團隊，成果展結合頒獎典禮與市集展售，並有為期2個月的得獎團隊特色策展。市長黃敏惠表示，創新、創意與永續，讓女性經濟力在嘉義市綻放。

市長黃敏惠表示，市府及業師對參與圓夢計畫團隊進行為期4個月的輔導，從選點、產品開發、財務規劃等，一路到創業登記；跨足文創、金工、美髮、健康烘焙與文化傳承等不同領域，彼此間交流融合，形成了一個多元而富有女力的創業群體。

黃敏惠說，創業是一個很大的挑戰，為了讓嘉義女性社會企業創業夢想具體實現，市府建構友善創業生態與提供政策資源外，為想創業的女性朋友們打造一個平台，作為女力社企團隊強而有力的後盾。今年度首創「Chia」品牌-代表孕育嘉義在地女力社企的創新品牌。

茉莉手作坊負責人林育慧分享，手作坊從菜市場起家，用零碼布邊角料，透過與嘉義在地學子合作，將作品圖騰融入商品中，打造獨一無二的包款，不但是對在地年輕人才的支持和鼓勵，更是對嘉義文化的延續和傳承努力。

林育慧說，經由市府、業師在經營上與行銷實務操作的指導、運用，同時對品牌的支持和肯定，讓茉莉手作坊融入嘉義市文化的品牌。

社會處表示，「Chia」象徵「家事、嘉飾、嘉視界」，讓嘉義市女力從在地到世界，讓更多人看見女性的堅韌之美。除此之外「Chia」也是一個代表孕育嘉義市在地女力的創新品牌，象徵母親關懷新生命的無限母愛，讓女力的創作在嘉義成長、茁壯。

市府於2020年開始推動女性社會企業培力方案，全台首創也是全台唯一。4年來共培訓130名女性學員，輔導完成101份社會企業創立計畫書；自2021年開辦創業競賽至今，吸引108組女性社企團隊報名參加競賽，遴選出29組團隊榮獲優勝。今年得獎團隊各具特色，像「窩們」用廢棄的舊衣重整設計，以裂織工藝惜物的概念延展，崁入台灣之光晶圓片的想像；「茉莉手作坊」用零碼布邊角料，拼接《獨嘉》故事；「梧桐創意工作室」用2把剪刀創造人生，一把花藝的剪刀，一把做衣服的剪刀，今年度團隊的手工訂製制服就出自於她的手藝。

今年市府從33組隊伍中遴選出10家得獎團隊，分別為「云享文創」、「柯南藝術髮廊」、「小樹鳥巢」、「木帛文創」、「沐錡美學工作室」、「幸物所」、「茉莉手作坊」、「梧桐創藝工作室」、「萬花工坊」及「窩們」。

嘉義市政府舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展，啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展，啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府在檜意森活村所長宿舍舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府在檜意森活村所長宿舍舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人參觀「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人參觀「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與得獎團隊「茉莉手作坊」負責人林育慧（左）合影，右為社會處長李思賢。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與得獎團隊「茉莉手作坊」負責人林育慧（左）合影，右為社會處長李思賢。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府在檜意森活村所長宿舍舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府在檜意森活村所長宿舍舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展。圖／嘉義市政府提供

嘉義 創業 社會企業 文創 黃敏惠

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