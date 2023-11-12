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好厲害！南市傳統藝術比賽南光太鼓隊連三年奪特優
台南市傳統藝術比賽成績出爐，成立7年的南光高中太鼓隊繼2021、2022年後，今年三度榮獲特優殊榮，學生們為求好表現，除平日練習，更常假日到校自主操練，這次交出好成績，師生欣喜若狂。
今年該校比賽，共有172校234隊伍5500人與會，比賽項目共分四類，包括鼓術、舞龍舞獅、雜技、創意藝陣，活動以傳統民俗藝陣為主，加入現代創意元素，創造出多元表演藝術。
南光中學「太鼓社」成立至今已7年，為求好成績，學生們除社團活動練習外，假日自主到校集訓，用汗水揮灑青春，擦亮學校太鼓隊金字招牌。
本次比賽，學生以肢體動作展現音律與美感，充分發揮團隊默契，以太鼓震撼與肢體伸展張力，展現充滿生命力的曲目「飛翔太鼓」，俐落肢體動作搭配震撼擊鼓聲，獲得評審青睞，榮獲特優殊榮。
南光校長張添唐說，校方一向重視生活教育，兼顧學生五育均衡發展，除規畫全方位多元化的課程提供學生學習環境，這次再次交出好成績，擦亮南光學子「會玩也會讀書」多重才華特質。
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