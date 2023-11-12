黃金得主是誰？ 台南購物節今二度開獎 登錄總額近24億

2023台南購物節9月起開跑，今年抽獎機制有別以往，消費累計滿100元就可獲得1組序號，不論發票或收據，即使小額消費也有抽中百萬名車、機票等神秘大獎，目前舉辦短短兩個多月，登錄金額突破20億，今市府在三井OUTLET舉行第二次抽獎，抽出黃金一兩、澳洲來回機票等60項好禮，藉此也鼓勵民眾多多參與。

台南副市長葉澤山、經發局長林榮川今天用彩球機抽出幸運得主，黃金1兩得獎序號為02859606、澳洲來回機票序號為09178672、iPhone得獎序號則是10578680。

葉澤山說，台南購物節迄今登錄金額逼近24億元，超過1200萬組發票、收據，參與情況踴躍。去年疫情剛解封，台南市觀光消費額提升相當多，光是旅遊民宿業就進帳約105億，今年有望再加倍，為了鼓勵大家消費，在12月、明年2月要加碼抽出電動機車。

葉澤山表示，購物節將持續到明年3月止，配合台南400系列活動，有台灣燈會、月津港燈節、府城燈會、國際蘭展等，歡迎大眾多多到台南消費。