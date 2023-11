新庄樂齡學堂獲教育奉獻獎 97歲老農秀英文語驚四座

雲林縣土庫鎮最偏遠的新庄社區積極推動數位學習,平均年齡82歲的樂齡學習中心,從課程設計、教師聘任到招生學習,群策群力,今年在全國370多個社區樂齡學堂中脫穎而出,再度榮獲全國樂齡教育奉獻獎,創下國內蟬連三連霸最佳得獎紀錄,97歲老班長張昆池代表受獎,一生務農的他還秀了幾段英文,語驚四座,他強調快樂學習是最佳的長生之道。

位處土庫鎮邊陲的新庄村,現年83歲的社區總幹事張弘,鑑於故鄉老人無處去,年輕人淪落吸毒,30年前毅然返鄉積極推動社造,多年來不僅改變村子,打造老人快樂村,一舉拿下200多個全國社區評鑑優良獎,更成立雲林第一座樂齡學習中心及數位教室。

最讓新庄老人感到快樂的就是成就感,91歲的林郭芒、90歲張鍾雪是樂齡學堂首屆老學長,她們說,20多年來不論刮風下雨從不缺課,能讓老人肯遠離電視,走出來學習生活,是最大幸福,大家學說唱跳,還組成全國超高齡花鼓隊,不僅在村裡跳、縣裡跳,還跳到台北花博,更是國內第一支受邀到總統府前大跳特跳的千歲花鼓隊,每位老人從學習中重新活過來。

樂齡學堂最大推手張弘說,他以身作則,活到老學到老,不斷深造學習,70多歲還拿下老人研究所碩士,太太也拿下生死學及成人教育雙碩士,夫妻成了學堂老人的模範生激勵村內的老學生更加勤學,難能可貴的是大家共同出力辦學,一切從零開始,寫計畫爭取經費、課程安排還遠赴嘉義高雄聘名師來任教。

張弘說,樂齡課程包萬象,從烘焙烹飪到心靈雞湯,健康養生到社會人際,歌唱工藝到婆媳夫妻關係,更有簡易旅遊美日語,全是老人想學的生活技能,老教老、老護老,百餘位老同窗,全是校長兼敲鐘的得力志工。

一群老學生的勤力用心,最近再拿下全國樂齡教育奉獻獎的團體獎,這也是該學堂創下全國3連霸的最佳紀錄,97歲老班長張昆池日前代表赴台北接受教育部頒獎,「nice meet you thank you everybody!」一身樸素老農裝扮的他,高舉獎盃秀出一段美語,語驚全場,掌聲久久未停。