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新庄樂齡學堂獲教育奉獻獎 97歲老農秀英文語驚四座

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣土庫鎮新庄樂齡學習中心榮獲全國樂齡教育奉獻獎，創下三連霸得獎紀錄，97歲老班長張昆池（右）代表受獎，一生務農的他還秀了幾段英文，頒獎典禮上語驚四座。記者蔡維斌／攝影
雲林縣土庫鎮新庄樂齡學習中心榮獲全國樂齡教育奉獻獎，創下三連霸得獎紀錄，97歲老班長張昆池（右）代表受獎，一生務農的他還秀了幾段英文，頒獎典禮上語驚四座。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮最偏遠的新庄社區積極推動數位學習，平均年齡82歲的樂齡學習中心，從課程設計、教師聘任到招生學習，群策群力，今年在全國370多個社區樂齡學堂中脫穎而出，再度榮獲全國樂齡教育奉獻獎，創下國內蟬連三連霸最佳得獎紀錄，97歲老班長張昆池代表受獎，一生務農的他還秀了幾段英文，語驚四座，他強調快樂學習是最佳的長生之道。

位處土庫鎮邊陲的新庄村，現年83歲的社區總幹事張弘，鑑於故鄉老人無處去，年輕人淪落吸毒，30年前毅然返鄉積極推動社造，多年來不僅改變村子，打造老人快樂村，一舉拿下200多個全國社區評鑑優良獎，更成立雲林第一座樂齡學習中心及數位教室。

最讓新庄老人感到快樂的就是成就感，91歲的林郭芒、90歲張鍾雪是樂齡學堂首屆老學長，她們說，20多年來不論刮風下雨從不缺課，能讓老人肯遠離電視，走出來學習生活，是最大幸福，大家學說唱跳，還組成全國超高齡花鼓隊，不僅在村裡跳、縣裡跳，還跳到台北花博，更是國內第一支受邀到總統府前大跳特跳的千歲花鼓隊，每位老人從學習中重新活過來。

樂齡學堂最大推手張弘說，他以身作則，活到老學到老，不斷深造學習，70多歲還拿下老人研究所碩士，太太也拿下生死學及成人教育雙碩士，夫妻成了學堂老人的模範生激勵村內的老學生更加勤學，難能可貴的是大家共同出力辦學，一切從零開始，寫計畫爭取經費、課程安排還遠赴嘉義高雄聘名師來任教。

張弘說，樂齡課程包萬象，從烘焙烹飪到心靈雞湯，健康養生到社會人際，歌唱工藝到婆媳夫妻關係，更有簡易旅遊美日語，全是老人想學的生活技能，老教老、老護老，百餘位老同窗，全是校長兼敲鐘的得力志工。

一群老學生的勤力用心，最近再拿下全國樂齡教育奉獻獎的團體獎，這也是該學堂創下全國3連霸的最佳紀錄，97歲老班長張昆池日前代表赴台北接受教育部頒獎，「nice meet you thank you everybody！」一身樸素老農裝扮的他，高舉獎盃秀出一段美語，語驚全場，掌聲久久未停。

他說，一生耕作到80多才退休，沒識幾個字，能站上舞台受獎是今生最大榮耀「我不孤單，我有許多老伙伴相陪，快樂學習就是最好的長生藥」。

雲林縣土庫鎮新庄樂齡學習中心榮獲全國樂齡教育奉獻獎，創下三連霸得獎紀錄，97歲老班長張昆池（前排中間）代表受獎，一生務農的他還秀了幾段英文，頒獎典禮上語驚四座。記者蔡維斌／攝影
雲林縣土庫鎮新庄樂齡學習中心榮獲全國樂齡教育奉獻獎，創下三連霸得獎紀錄，97歲老班長張昆池（前排中間）代表受獎，一生務農的他還秀了幾段英文，頒獎典禮上語驚四座。記者蔡維斌／攝影
新庄樂齡學堂多年來榮獲兩百多個大小獎項，牆上貼滿媒體報導的成就功績。記者蔡維斌／攝影
新庄樂齡學堂多年來榮獲兩百多個大小獎項，牆上貼滿媒體報導的成就功績。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮偏遠的新庄樂齡中心連續三年蟬聯全國樂齡教育奉獻獎團體獎，學堂背後最大推手的83歲張弘，30年付出辛勞，功不可沒。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮偏遠的新庄樂齡中心連續三年蟬聯全國樂齡教育奉獻獎團體獎，學堂背後最大推手的83歲張弘，30年付出辛勞，功不可沒。記者蔡維斌／攝影
新庄樂齡學堂從課程安排、寫計畫爭取經費到延聘老師，排定各種老人需求的人生課程，展現活到老學到老精神，蟬聯3屆全國樂齡教育奉獻獎。記者蔡維斌／攝影
新庄樂齡學堂從課程安排、寫計畫爭取經費到延聘老師，排定各種老人需求的人生課程，展現活到老學到老精神，蟬聯3屆全國樂齡教育奉獻獎。記者蔡維斌／攝影
新庄學堂上張貼村內古早秀才及書香門第的老照片，鼓勵老人家勤學。記者蔡維斌／攝影
新庄學堂上張貼村內古早秀才及書香門第的老照片，鼓勵老人家勤學。記者蔡維斌／攝影
新庄樂齡學堂創辦人張弘，70多歲才和太太拿下雙碩士，他經常以個人活到老學到老的學習經驗，與學堂的老同學分享勤學之樂。記者蔡維斌／攝影
新庄樂齡學堂創辦人張弘，70多歲才和太太拿下雙碩士，他經常以個人活到老學到老的學習經驗，與學堂的老同學分享勤學之樂。記者蔡維斌／攝影

雲林 英文 教育部

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