新庄樂齡學堂獲教育奉獻獎 97歲老農秀英文語驚四座

雲林縣土庫鎮最偏遠的新庄社區積極推動數位學習，平均年齡82歲的樂齡學習中心，從課程設計、教師聘任到招生學習，群策群力，今年在全國370多個社區樂齡學堂中脫穎而出，再度榮獲全國樂齡教育奉獻獎，創下國內蟬連三連霸最佳得獎紀錄，97歲老班長張昆池代表受獎，一生務農的他還秀了幾段英文，語驚四座，他強調快樂學習是最佳的長生之道。

位處土庫鎮邊陲的新庄村，現年83歲的社區總幹事張弘，鑑於故鄉老人無處去，年輕人淪落吸毒，30年前毅然返鄉積極推動社造，多年來不僅改變村子，打造老人快樂村，一舉拿下200多個全國社區評鑑優良獎，更成立雲林第一座樂齡學習中心及數位教室。

最讓新庄老人感到快樂的就是成就感，91歲的林郭芒、90歲張鍾雪是樂齡學堂首屆老學長，她們說，20多年來不論刮風下雨從不缺課，能讓老人肯遠離電視，走出來學習生活，是最大幸福，大家學說唱跳，還組成全國超高齡花鼓隊，不僅在村裡跳、縣裡跳，還跳到台北花博，更是國內第一支受邀到總統府前大跳特跳的千歲花鼓隊，每位老人從學習中重新活過來。

樂齡學堂最大推手張弘說，他以身作則，活到老學到老，不斷深造學習，70多歲還拿下老人研究所碩士，太太也拿下生死學及成人教育雙碩士，夫妻成了學堂老人的模範生激勵村內的老學生更加勤學，難能可貴的是大家共同出力辦學，一切從零開始，寫計畫爭取經費、課程安排還遠赴嘉義高雄聘名師來任教。

張弘說，樂齡課程包萬象，從烘焙烹飪到心靈雞湯，健康養生到社會人際，歌唱工藝到婆媳夫妻關係，更有簡易旅遊美日語，全是老人想學的生活技能，老教老、老護老，百餘位老同窗，全是校長兼敲鐘的得力志工。

一群老學生的勤力用心，最近再拿下全國樂齡教育奉獻獎的團體獎，這也是該學堂創下全國3連霸的最佳紀錄，97歲老班長張昆池日前代表赴台北接受教育部頒獎，「nice meet you thank you everybody！」一身樸素老農裝扮的他，高舉獎盃秀出一段美語，語驚全場，掌聲久久未停。