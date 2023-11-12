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台南這家藥局連續辦捐血27年 黃偉哲送百杯冷飲感謝

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區老字號田邊藥局連續27年舉辦公益捐血活動，市長黃偉哲今天到現場感謝捐血的民眾。圖／台南市政府提供
台南市中西區老字號田邊藥局連續27年舉辦公益捐血活動，市長黃偉哲今天到現場感謝捐血的民眾。圖／台南市政府提供

台南市中西區老字號田邊藥局連續27年舉辦公益捐血活動，市長黃偉哲今天自掏腰包買了1百杯冷飲送給一早就排隊捐血的民眾。老闆蘇峰增表示，明年會持續辦下去。

黃偉哲說，田邊藥局不但疫情期間熱心公益，更連續27年舉辦捐血活動，已經在地方建立名聲，只要一舉辦捐血，就能號召許多民眾響應，今天上午10點未到，捐血號碼已抽到103號，許多民眾更是一大早就來排隊等待。

田邊藥局老闆蘇峰增表示，一開始舉辦捐血，是希望可以讓周邊的診所、醫院有充足的血液，用來救人，不知不覺辦了27年，明年也一定會繼續辦下去，希望大家可以持續支持。

根據捐血中心最新資料，南部地區A型、B型血液庫存偏低，黃偉哲呼籲，民眾假日除了好好休息放鬆身心，出門捐一袋血，也是很有意義的假日行程。

捐血中心 黃偉哲 藥局

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