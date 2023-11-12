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光棍節另類詮釋 雲嘉南風管處用一張圖成功宣傳美景

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
雲嘉南風管處這張北門蘆竹溝滿布的一根根蚵架另類詮釋光棍節，意外達到宣傳效果。圖 ／取自雲嘉南風管處粉專
雲嘉南風管處這張北門蘆竹溝滿布的一根根蚵架另類詮釋光棍節，意外達到宣傳效果。圖 ／取自雲嘉南風管處粉專

昨天是1111光棍節，雲嘉南濱海國家風景區管理處在臉書粉專秀出一張北門蘆竹溝海邊一根根豎立的蚵架，聲稱專屬於蘆竹溝海邊光棍們的節日，幽默對白引起不少人分享，讚稱這小編真的好有才。

雲嘉南風管處這張圖片拍攝地點在美麗的蘆竹溝北門潟湖旁，伴隨黃昏夕陽水景倒影景致相當吸睛，退潮後一根根原插在潟湖的蚵架畫面，當地居民數十年來習以為常。

這次雲管處發揮想像力，加註「光棍節」、「問世間情為何物」，最後不忘「恭喜各位結束單身的日子」、「現在開始下一年吧」、「請繼續加油」。

不少網友及在地居民恍然大悟，笑說小編「好有想像力」、「好會」，更蘆竹溝更聲名遠播。

蘆竹溝當地人口老化、外流，近年更因種電紛擾紛擾聲名大噪。居民說，蘆竹溝真的漁港，尤其是傍晚太陽西下前後，遠眺北門潟湖，美景更是不輸國外，歡迎各地遊客來徜徉漁村風情。

北門 潟湖

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