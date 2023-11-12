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藝師經典名作大目降展出 展現美輪美奐竹編工藝

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市竹會進駐新化大目降故事館，即日起舉行「一代風華」特展，供民眾免費參觀。記者李文德／攝影
台南市竹會進駐新化大目降故事館，即日起舉行「一代風華」特展，供民眾免費參觀。記者李文德／攝影

台南市竹會進駐台南新化大目降故事館，11日起舉行「一代風華」特展，將盧靖枝、莫永崇、翁明輝3位市定竹編技藝保存者的經典創作陳列在館內，用歷史建築來訴說傳統產業的過往。

台南市竹會秘書蔡惠婷指出盧靖枝、莫永崇皆是「竹藤編」保存者，盧的竹編具色彩性，也聚焦在許多生活小物及玩具；而莫永崇的作品具有日式，較為樸實。翁明輝以藤盾、竹盾廣為人知， 3人的風格各有千秋。而這次特展是台南市竹會駐點在大目降故事館的第一檔展覽，意在傳承藝師風範。

蔡惠婷表示「大目降」，源自西拉雅族語Tavocan，「山林之地」之意，屬新港社群活動範圍，地處臺南東南角，包含關廟、龍崎、左鎮等地，而這些淺山地帶擁有豐富的竹林資源，故「竹」在居民生活中扮演重要的角色。因此竹會以「竹」為題，連結該地區的多元工藝。

蔡惠婷說，除了3位名家之外，更邀請10位當代工藝師一起參與常態展出，在傳統的歷史建築內，可以感受懷舊氛圍，也能看見創新。

除此之外，故事館也將不定期舉行竹編及各項工藝的課程與講座，蔡惠婷說「工藝是生活的一部分」，希望更多元的工藝能更讓民眾看見，而「一代風華」特展，即日起將開放到明年2月29日，讓民眾免費參觀。

台南市竹會理事長張永旺表示，希望故事館匯集產官學的資源與力量，甚至與不同專業的藝師合作，能帶來全新的風貌。

市定竹編技藝保存者翁明輝以藤盾、竹盾廣為人知，即日起在大目降故事館展出。記者李文德／攝影
市定竹編技藝保存者翁明輝以藤盾、竹盾廣為人知，即日起在大目降故事館展出。記者李文德／攝影
莫永崇的竹編製品較為日式風格，作品簡樸內斂。記者李文德／攝影
莫永崇的竹編製品較為日式風格，作品簡樸內斂。記者李文德／攝影
竹編藝師盧靖枝作品具色彩性，廣泛運用在生活小物，頗受好評。記者李文德／攝影
竹編藝師盧靖枝作品具色彩性，廣泛運用在生活小物，頗受好評。記者李文德／攝影

台南 歷史建築

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