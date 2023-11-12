全運會落幕 南市府：將適度開放競賽場地給民眾使用

台南市政府今天在市立田徑場舉辦全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，項目多元，除有射飛鏢、飛盤擲準、拔河，還有躲避球等比賽，場外更有各區公所特色產物展、農特產品展售、職安宣導等，精彩又熱鬧，市長黃偉哲表示，全運會剛落幕，希望適度開放競賽場地給民眾使用，打造運動台南城。

體育局表示，全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽吸引公教團體53隊、長青組1隊及勞資團體88隊4667人參加。鼓勵市民朋友也多多走出戶外，養成規律運動的習慣，讓生活更加豐富精彩。

嘉年華會趣味競賽內容包含公教組的一分耕耘一分收獲、飛鏢神射手、求神問卦、姜太公釣魚、同舟共濟、太空漫步及公教接力賽跑；長青組的一分耕耘一分收獲、步步為營、飛盤擲準及飛鏢神射手；另還有勞資體育競賽的躲避球與拔河等趣味活動，讓參賽者透過遊戲的方式增加運動樂趣。

體育局長陳良乾說，持續推動多元化體育活動，積極推廣學生普及化運動、培養基層競技運動實力，並舉辦古都馬拉松、曾文水庫馬拉松、運動i台灣、龍舟賽及幼兒運動會等全民參與性運動，營造臺南養成0-100歲全民規律運動習慣的活力城市。