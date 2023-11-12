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嘉市停車場身障者友善空間不足 市府將全面清查並改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市區停車場繳費亭幾乎都設有台階，身障朋友只能透過路人協助繳費。記者李宗祐／攝影
嘉義市區停車場繳費亭幾乎都設有台階，身障朋友只能透過路人協助繳費。記者李宗祐／攝影

嘉義市公私停車場對身障朋友不友善，有身障朋友向議員陳情，停車場出入通道被阻礙、身障車位被占用、繳費亭也上不去；市府交通處長許啟明表示，將全面清查市區140座公私停車場，擬計畫改善，還給身障者應有空間。

議員黃思婷接獲身障朋友反應，停車後受到阻礙物阻擋而無法出來，經了解設施是為了阻擋一些沒有付費的機車進出停車場，但是不能因為這樣而損害身障者的權益，讓身障者進退不得。交通處會勘後，在部分停車場增設服務鈴，當身障者可以按鈴請求服務，由專人或遠端幫忙將柵欄舉高開啟就可以出入。

但是繳費亭完全不友善，身障人士上不去，無法使用去繳費，都是透過路人協助幫忙，好不容易找到有個台階比較低的繳費台，可是縫隙太小，輪椅很難上去，即使上去也沒有足夠空間讓輔具迴轉。她認為不止無障礙斜坡道、繳費空間也要一併改善。應會同身障團體場勘實際了解他們的需求。

另外依身障法第56條規定，公共停車場應保留2%停車位作為行動不便、身心障礙者的使用停車場，停車未滿50位的停車場至少保留1個身心障礙者專用的停車位。但是實際她去看一些停車場，有非身障車輛停放在身障車位，市府應與業者派員定期查停車位有違停可以直接開罰，遏阻身障停車位遭占用。

她也建議嘉北、崇文、義昌、市府北棟等未來即將興建的停車場也要一併考量，不要興建完成後再花錢修改。

交通處長許啟明表示，提供無障礙繳費、環境是政府本來就要做的事情，將成立專案親自督導，只是全市的停車場有140座，包括收費、柵門、身障車位占用等情形，要花多些時間盤點清楚。未來新設的停車場也會將這問題一併列入考量。

停車場有些出入通道台階設計不友善。記者李宗祐／攝影
停車場有些出入通道台階設計不友善。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃思婷（右二）、市府交通處與身障朋友實地會勘停車場友善空間。圖／市議員黃思婷提供
嘉義市議員黃思婷（右二）、市府交通處與身障朋友實地會勘停車場友善空間。圖／市議員黃思婷提供
身障朋友向嘉義市議員黃思婷（左三）陳情停車場友善空間不足。圖／市議員黃思婷提供
身障朋友向嘉義市議員黃思婷（左三）陳情停車場友善空間不足。圖／市議員黃思婷提供
嘉義市議員黃思婷關切停車場友善空間。圖／市議員黃思婷提供
嘉義市議員黃思婷關切停車場友善空間。圖／市議員黃思婷提供
身障車位旁的通道是個台階，身障者停車後還要遶一大圈找平坦的路口出入。記者李宗祐／攝影
身障車位旁的通道是個台階，身障者停車後還要遶一大圈找平坦的路口出入。記者李宗祐／攝影
嘉義市區停車場繳費亭即使有較低台階，但輪椅空間不足，圖為文化公園旁的停車場。記者李宗祐／攝影
嘉義市區停車場繳費亭即使有較低台階，但輪椅空間不足，圖為文化公園旁的停車場。記者李宗祐／攝影
停車場通道有斜坡道，擔心機車誤闖設阻擋設施。記者李宗祐／攝影
停車場通道有斜坡道，擔心機車誤闖設阻擋設施。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃思婷指出，身障朋友被阻礙物擋住無法進出。圖／市議員黃思婷提供
嘉義市議員黃思婷指出，身障朋友被阻礙物擋住無法進出。圖／市議員黃思婷提供

身障者 停車場 車位

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