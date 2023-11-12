南市學產地魚塭 打造南科研發重鎮

台南市中西區學產地，長期作為魚塭使用，行政院原規畫由市府和教育部攜手打造「科技產業專區」，去年行政院前院長蘇貞昌到此也呼籲盡速開發，但因卡在教育部沒錢處理，議員表示，地方殷切盼望活化，不能再空轉。市府表示，都市計畫變更開發主體，由市府處理，與南科管理局溝通後，重新定位為南科研發和公司辦公重鎮。

議員許至椿指出，華平路、和緯路、民權路區塊，一部分是荒廢已久的舊部落，六七成是國有地和教育部的學產地，地理位置優異，先有台南護專礙於校地狹小希望遷校至此，中央也撥款15億來整地，不過校方不希望分批遷校，怕踏上台南大學的後塵，中央限於經費全案喊卡。

許至椿表示，中央前年輔導去年開始終止私人的租賃、養殖關係，一度準備作為科技城，後來科技部認為暫時沒能力經營這塊園區，幾經協調後，台南市都市計畫變更需要開發主體，所以市府自行承擔下來，不論是科技晶片城或南科輔助園區，市府要配合中央加速繼續開發，帶動地方發展。

都發局長徐中強說，該區中央尚無力經營，都計則變更開發主體，由市府自行承擔，跟南科管理局溝通後，因該區靠近市區蓋廠房太可惜，定位為南科研發公司辦公重鎮，創造發展價值會大於製造業。

地政局長陳淑美表示，這塊地有教育部學產基金土地，很早期就作為三七五減租魚塭之用，目前都市計畫已報到內政部審定中，中央若同意開發，可建地市府要進行區段徵收，補償魚塭承租戶，因為教育部一直沒錢處理，市府將會出面處理。

學產基金土地現況為魚塭，因位在市中心蛋黃區，隨著時代發展四周大樓林立，地方期待早日開發後可扮演帶動中西區與安平區發展引擎的新門戶。