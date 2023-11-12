聽新聞
test
0:00 / 0:00

鯤鯓王平安鹽祭登場 民眾挑戰擲筊王

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
民眾把鹽裝進平安福袋，帶回家保平安。記者莊曜聰／攝影
民眾把鹽裝進平安福袋，帶回家保平安。記者莊曜聰／攝影

結合宗教文化、傳統鹽業及地方觀光的鯤鯓王平安鹽祭連辦20年不間斷，從第一年開始就推出的「平安鹽袋」每年都有不同款式，吸引許多「收集控」，這次活動只要拿著前19款鹽袋到現場，就能領到2023年的新款全套鹽袋，南鯤鯓廟也舉辦擲筊挑戰賽，今年總獎金50萬元，特別獎可一人獨得16萬8888元，信徒、民眾都來試手氣，2天的活動看看誰是「擲筊王」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處從2004年起首度舉辦平安鹽祭，接續在國定民俗五府千歲進香期之後登場，是秋冬季節台南沿海重要活動，每年到北門井仔腳鹽田「請鹽」，取日曬鹽前往南鯤鯓廟，由法師進行科儀加持，民眾拿到平安福袋後再把鹽裝入，取趨吉避凶的寓意，原本每年推出2款千歲爺福袋，上一屆起改為6款，也引起話題。

鹽祭重頭戲之一的擲筊挑戰賽近年改為現金獎，加上免費參加，吸引許多排隊人潮，去年南鯤鯓廟建廟360周年，特別獎提高到36萬元，是歷年之最，幸運得主連擲14個聖筊拿下，今年鹽祭20周年，首獎也有16萬8888元，有親子全家出動，主辦單位也開放65歲以上的民眾快速通關參與。

南鯤鯓廟董事長陳浚鎰說，平安鹽祭從傳統鹽業連結到宗教信仰，有其特殊意義，也讓外地遊客能了解在地文化。雲管處長許宗民表示，秋冬正逢候鳥季節，民眾前來參與鹽祭也可規畫周邊行程，飽覽雲嘉南沿海美景。

福袋 特別獎 北門

延伸閱讀

平安鹽祭連辦20年 最夯是「這比賽」、還能抱走大獎

鯤鯓王平安鹽祭周六、日登場 逾1萬2000個鹽袋發放結緣

自行車／踩漾雲嘉秋賞飛羽季 首場雲林濱海慢旅今登場

影／台南將軍扇形鹽田出現這生物 就像水中盛開花朵

相關新聞

鯤鯓王平安鹽祭登場 民眾挑戰擲筊王

結合宗教文化、傳統鹽業及地方觀光的鯤鯓王平安鹽祭連辦20年不間斷，從第一年開始就推出的「平安鹽袋」每年都有不同款式，吸引...

嘉義「車頂上的玄天上帝」首映會 9尊神明進電影院

電影「車頂上的玄天上帝」5分之3場景在嘉市拍攝，昨天於嘉市辦全台首映，市長黃敏惠1次請出嘉邑鎮安宮、武當山玄天上帝廟等9...

嘉市西區全民運動館動土

嘉義市政府昨天舉行西區全民運動館開工動土典禮，總預算5.9億元，中央補助2億元、市府自籌3.9億元，將於今年底開工，預計...

崙背養雞場異味擾鄰 擴建遭抗議

雲林縣崙背鄉大有村北側養雞場，村民反映時常聞到異味，加上鄰近大有國小，空氣汙染已影響師生學習，未料業者又新建二場，年初村...

南市學產地魚塭 打造南科研發重鎮

台南市中西區學產地，長期作為魚塭使用，行政院原規畫由市府和教育部攜手打造「科技產業專區」，去年行政院前院長蘇貞昌到此也呼...

台南佳里區新增登革熱皆為第二型 和高雄相似度99.8％

南市截止今天下午3時確診157例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬9900例，根據實驗室病毒分型鑑定結果，目前佳里區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。