鯤鯓王平安鹽祭登場 民眾挑戰擲筊王

結合宗教文化、傳統鹽業及地方觀光的鯤鯓王平安鹽祭連辦20年不間斷，從第一年開始就推出的「平安鹽袋」每年都有不同款式，吸引許多「收集控」，這次活動只要拿著前19款鹽袋到現場，就能領到2023年的新款全套鹽袋，南鯤鯓廟也舉辦擲筊挑戰賽，今年總獎金50萬元，特別獎可一人獨得16萬8888元，信徒、民眾都來試手氣，2天的活動看看誰是「擲筊王」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處從2004年起首度舉辦平安鹽祭，接續在國定民俗五府千歲進香期之後登場，是秋冬季節台南沿海重要活動，每年到北門井仔腳鹽田「請鹽」，取日曬鹽前往南鯤鯓廟，由法師進行科儀加持，民眾拿到平安福袋後再把鹽裝入，取趨吉避凶的寓意，原本每年推出2款千歲爺福袋，上一屆起改為6款，也引起話題。

鹽祭重頭戲之一的擲筊挑戰賽近年改為現金獎，加上免費參加，吸引許多排隊人潮，去年南鯤鯓廟建廟360周年，特別獎提高到36萬元，是歷年之最，幸運得主連擲14個聖筊拿下，今年鹽祭20周年，首獎也有16萬8888元，有親子全家出動，主辦單位也開放65歲以上的民眾快速通關參與。

南鯤鯓廟董事長陳浚鎰說，平安鹽祭從傳統鹽業連結到宗教信仰，有其特殊意義，也讓外地遊客能了解在地文化。雲管處長許宗民表示，秋冬正逢候鳥季節，民眾前來參與鹽祭也可規畫周邊行程，飽覽雲嘉南沿海美景。