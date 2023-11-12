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崙背養雞場異味擾鄰 擴建遭抗議

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣崙背鄉大有村養雞場，村民掛上抗議白布條。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉大有村養雞場，村民掛上抗議白布條。記者陳苡葳／攝影

雲林縣崙背鄉大有村北側養雞場，村民反映時常聞到異味，加上鄰近大有國小，空氣汙染已影響師生學習，未料業者又新建二場，年初村民陳抗才停工，最近竟悄然復工，場區架構已蓋好，村民憤而投訴縣府和公所，昨天抗議車隊到場外撒冥紙、掛白布條，強烈要求新建工程全面拆除，縣府農業處科長表示，會先請業者停工，出面與村民協議。

「全村都快被臭氣籠罩！」陳情人李健維說，食品廠位在北側的養雞場飄出異味，風一吹方圓數公里都聞得到，尤其距離大有國小僅1.3公里，師生飽受異味侵襲，影響學習精神。

崙背鄉民代表會主席蔡誌山、代表梁猷東指出，養雞場嚴重影響村民生活品質，結果緊接又規畫在南側蓋二場，當吹起南北風，全村都很臭，「要人怎麼活」，業者2月遵守協議停工，卻悄然開工，明顯違背承諾。

村民在養雞場圍牆掛上「拒絕汙染家園」、「違背承諾抗爭到底」白布條，甚至噴紅漆表明要「抗議」，聚集在場外的村民更抓起大把冥紙往場邊撒，高聲呼求縣府嚴格稽查業者、撤除企業的農業設施使用許可，並要求立即停工。

農業處科長謝詠丞表示，該企業養雞場是依畜牧法及新設置管理自治條例獲核發容許使用，公所依照容許核發建築執照，會請公所依權責令業者停工，待取得地方協議後才能再動工，縣府也會持續介入協調，確保鄉親權益。

陳抗 空氣汙染 建築

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