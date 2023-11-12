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嘉市西區全民運動館動土
嘉義市政府昨天舉行西區全民運動館開工動土典禮，總預算5.9億元，中央補助2億元、市府自籌3.9億元，將於今年底開工，預計2025年下半年完工，2026年6月營運。
市長黃敏惠表示，在市府團隊積極爭取計畫，擇定劉厝里為西區全民運動館，過程中歷經都市計畫變更、工料上漲等困難與挑戰，這也是嘉義市十大旗艦計畫的實踐，也是「全齡共享、世代宜居」市政願景的實現。
教育部常務次長林騰蛟表示，教育部推動前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，除了現有的東區國民運動中心外，西區全民運動館是該計劃中第一梯次獲得補助與興建，在市政團隊的努力下，工程一定能進展順利，讓嘉義市民多一處優質運動環境空間的選擇。
市府教育處長郭添財表示，西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，建築設計具韻律感的水波造型；運動館規畫有50公尺溫水游泳池，多功能水域設施、瑜珈韻律教室、全齡體適能訓練場、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場（籃球場及羽球場）、桌球室、商業空間、更衣淋浴間、更衣室及性別友善廁所等，戶外空間也規畫親水設施、滯洪池及平面停車場。
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