聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市西區全民運動館動土

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市西區全民運動館昨天舉行動土典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館昨天舉行動土典禮。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府昨天舉行西區全民運動館開工動土典禮，總預算5.9億元，中央補助2億元、市府自籌3.9億元，將於今年底開工，預計2025年下半年完工，2026年6月營運。

市長黃敏惠表示，在市府團隊積極爭取計畫，擇定劉厝里為西區全民運動館，過程中歷經都市計畫變更、工料上漲等困難與挑戰，這也是嘉義市十大旗艦計畫的實踐，也是「全齡共享、世代宜居」市政願景的實現。

教育部常務次長林騰蛟表示，教育部推動前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，除了現有的東區國民運動中心外，西區全民運動館是該計劃中第一梯次獲得補助與興建，在市政團隊的努力下，工程一定能進展順利，讓嘉義市民多一處優質運動環境空間的選擇。

市府教育處長郭添財表示，西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，建築設計具韻律感的水波造型；運動館規畫有50公尺溫水游泳池，多功能水域設施、瑜珈韻律教室、全齡體適能訓練場、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場（籃球場及羽球場）、桌球室、商業空間、更衣淋浴間、更衣室及性別友善廁所等，戶外空間也規畫親水設施、滯洪池及平面停車場。

嘉義市西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，圖為模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，圖為模擬圖。圖／嘉義市政府提供

運動 嘉義

延伸閱讀

嘉市警向噪音改裝車宣戰 「馬上攔、馬上測、馬上罰」強力執法

打造全齡運動城市 嘉義市西區全民運動館動土

嘉市東區寵物公園受歡迎 議員要求明年增設西區寵物公園

搶救小學生視力 嘉市議員建議協助改善安親班環境

相關新聞

鯤鯓王平安鹽祭登場 民眾挑戰擲筊王

結合宗教文化、傳統鹽業及地方觀光的鯤鯓王平安鹽祭連辦20年不間斷，從第一年開始就推出的「平安鹽袋」每年都有不同款式，吸引...

嘉義「車頂上的玄天上帝」首映會 9尊神明進電影院

電影「車頂上的玄天上帝」5分之3場景在嘉市拍攝，昨天於嘉市辦全台首映，市長黃敏惠1次請出嘉邑鎮安宮、武當山玄天上帝廟等9...

嘉市西區全民運動館動土

嘉義市政府昨天舉行西區全民運動館開工動土典禮，總預算5.9億元，中央補助2億元、市府自籌3.9億元，將於今年底開工，預計...

崙背養雞場異味擾鄰 擴建遭抗議

雲林縣崙背鄉大有村北側養雞場，村民反映時常聞到異味，加上鄰近大有國小，空氣汙染已影響師生學習，未料業者又新建二場，年初村...

南市學產地魚塭 打造南科研發重鎮

台南市中西區學產地，長期作為魚塭使用，行政院原規畫由市府和教育部攜手打造「科技產業專區」，去年行政院前院長蘇貞昌到此也呼...

台南佳里區新增登革熱皆為第二型 和高雄相似度99.8％

南市截止今天下午3時確診157例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬9900例，根據實驗室病毒分型鑑定結果，目前佳里區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。