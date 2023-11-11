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台南佳里區新增登革熱皆為第二型 和高雄相似度99.8％

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
佳里區擴大採檢找出的確診病例病毒型別皆以第二型為主，全力防堵。圖／台南市衛生局提供
佳里區擴大採檢找出的確診病例病毒型別皆以第二型為主，全力防堵。圖／台南市衛生局提供

南市截止今天下午3時確診156例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬9899例，根據實驗室病毒分型鑑定結果，目前佳里區擴大採檢找出的確診病例病毒型別皆以第二型為主，經登革熱防治中心疫情調查發現，許多確診病例皆有高雄市相關活動史，相關檢體送往疾病管制署昆陽實驗室進行基因定序後，結果與高雄病例相似度達99.8%。

防治中心主任蘇世斌表示，找出傳染源釐清流病關係固然重要，但目前當務之急仍是儘快把握這兩周黃金防治期，全力防堵佳里區第二型登革熱疫情擴散，目前南市府全力協助佳里區執行化學防治、擴大採檢、疫情調查、巡檢孳清、教育訓練及衛教宣導等防治措施，並透過密集召開區級及指揮中心防疫會議，加強橫向及直向溝通聯繫協調，隨時監控疫情發展，滾動式調整防治策略，盡力遏止病毒持續與社區中蔓延。

今天新增156例分別為東區21例，北區18例，南區及安南區各16例，永康區及中西區各15例，關廟區11例，歸仁區9例，佳里區7例，仁德區6例，新化區5例，安平區、善化區及麻豆區各4例，下營區、六甲區、西港區、將軍區及新市區各1例，年齡介於2歲至86歲。

佳里區擴大採檢找出的確診病例病毒型別皆以第二型為主，全力防堵。圖／台南市衛生局提供
佳里區擴大採檢找出的確診病例病毒型別皆以第二型為主，全力防堵。圖／台南市衛生局提供
佳里區擴大採檢找出的確診病例病毒型別皆以第二型為主，全力防堵。圖／台南市衛生局提供
佳里區擴大採檢找出的確診病例病毒型別皆以第二型為主，全力防堵。圖／台南市衛生局提供

疫情 確診 登革熱 台南

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