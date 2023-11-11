創紀錄！南市傳統藝術競賽20年、172校5500人同場競技

台南市鼓勵學校發展傳統藝術教育，提供舞台讓學生多元展藝並互相觀摩，112年度國中小傳統藝術比賽今天在新營體育場震撼登場，比賽項目包含鼓術、舞龍舞獅、雜技及創意藝陣等，共有172校234隊伍5500人同場競技，報名校數、隊數和人數，皆是歷年之最，其中仁德文賢國中有4個團隊報名參賽，居全市學校之冠，比賽歷時7小時，現場掌聲不斷、熱鬧非凡。

市長黃偉哲也到場為選手加油，他表示，傳統藝術比賽辦理迄今將近20年，縣市合併後持續維持每年5千多名學生參賽的規模。今年疫情解封，各校熱心參與和組訓，學生選手躍躍欲試，帶著自信下場競技，也讓台南的傳統藝術比賽，能夠歷久彌新，競賽中不時有傳承歷史又富時代新意的展演表現，令人驚喜。

本次的傳統藝術比賽，共分為4個場地，9個競賽項目。競賽項目多元，包含融合傳統藝陣、現代科技藝術元素的「創意藝陣」；古拙樸實的「傳統藝陣」、「台灣獅」；展現力與美的「武術」；技術與美感兼具的「獨輪車」、「廣東獅」、「舞龍」；更有震撼人心的「鼓術」團隊。

教育局長鄭新輝表示，傳統藝術比賽目的是希望透過「傳統與創新的交融，激盪出亮眼火花」。「傳承」意指延續傳統藝陣的文化精髓；「創新」則是融入與時俱進的藝術元素。學生在比賽中優異演出，是教育局推動「美學創思力」政策的具體成果，越「在地」「創新」，就越「國際」「飛揚」。