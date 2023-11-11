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《車頂上的玄天上帝》嘉義首映會 難得一見9尊神明駐駕看電影

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（後排左三）與貴賓和玄天上帝一同合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（後排左三）與貴賓和玄天上帝一同合影。圖／嘉義市政府提供

電影《車頂上的玄天上帝》將於11月17日上映，電影不但以嘉義家族故事拍攝，片中五分之三場景更是在嘉義市取景，今天特地於嘉義市舉辦首映會，市長黃敏惠邀請9間玄天上帝廟神尊進駐戲院觀賞力挺，盛邀全國觀眾進到電影院觀賞這部描寫「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」的故事，規畫電影故事小旅行，走進拍攝場景，跟主角一起感受嘉義橫跨百年的歷史與記憶。

市長黃敏惠表示，邀請9間廟宇玄天上帝（嘉邑鎮安宮、武當山玄天上帝廟、湖內里上帝廟、林森里上帝廟、紫微宮、彰武宮、福山宮、龍安宮、真武宮）到戲院看電影是嘉義市第一次創舉。這部電影不單是一部述說信仰、家庭與時代的電影，更是將城市歷史脈絡透過影像與在地故事深刻連結。

《車頂上的玄天上帝》片中五分之三場景在嘉義市取景，包含嘉義公園、嘉義城隍廟、市立美術館、中央噴水池等都有入鏡。由林依晨、周渝民、阮經天等華麗陣容主演，導演黃文英出身嘉義市，除了獲選金馬影展開幕片，更入圍夏威夷國際影展「台灣電影焦點」單元，以及香港亞洲電影節「影迷別注」單元。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，除《車頂上的玄天上帝》外，今年迄今已有《華麗計程車行》及《化外之醫》等電影、影集前來嘉義市拍攝或規劃，加乘嘉義市影視能量，帶動影視青創產業，促進城市行銷及帶動觀光人潮，「要讓觀眾對電影的心動，都轉為回「嘉」的衝動！」。

今天在in89豪華影城全台首映會上，導演黃文英分享拍片緣起表示，先前拍攝《最好的時光》期間，她開車發生幾次事故，她的媽媽交給她2張玄天上帝的符籙，1張貼車頂、1張做灑淨，在灑淨貼符的過程正好被導演侯孝賢看到，侯導覺得很有趣，建議她可以拍一部家族故事的電影，經過10年的醞釀、拍攝，終於完成了《車頂上的玄天上帝》。她說，「嘉義人有著溫柔堅定特質，我拍的就是家的故事，也是嘉義的故事，我對嘉義有很深的情感，請觀眾進戲院欣賞，相信看過電影就會深深愛上嘉義，愛上這部電影。」

周渝民表示，這次的演出比起「表演者」更像是「聆聽者」的角色，常聽到導演敘述她與阿公小時候相處的點滴，是如何影響她的成長經驗。因為這樣特別的經驗，演出時比起演繹，更像因為電影場景而勾起回憶，自然而然產生共鳴。

今日首映會，導演黃文英、演員周渝民、唐美雲、林鉅及張絡扉等均出席與影迷們分享互動，現場星光燦爛。

嘉義市長黃敏惠與來賓一同祈福平安順利。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與來賓一同祈福平安順利。圖／嘉義市政府提供
導演黃文英回贈主演簽名海報給嘉義市長黃敏惠。圖／嘉義市政府提供
導演黃文英回贈主演簽名海報給嘉義市長黃敏惠。圖／嘉義市政府提供
導演黃文英（右一）與演員周渝明（右二）、唐美雲（左二）等人合照。圖／嘉義市政府提供
導演黃文英（右一）與演員周渝明（右二）、唐美雲（左二）等人合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠迎請玄天上帝一同觀影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠迎請玄天上帝一同觀影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）、導演黃文英（左）與神尊合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）、導演黃文英（左）與神尊合影。圖／嘉義市政府提供
難得一見９尊神明一同在戲院觀賞首映會。圖／嘉義市政府提供
難得一見９尊神明一同在戲院觀賞首映會。圖／嘉義市政府提供

嘉義 電影 黃敏惠

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