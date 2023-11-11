後壁好米季 灌溉用水充足黃偉哲期待更多好米出產

2023台南好米季今天在後壁菁寮老街登場。台南市長黃偉哲表示，後壁是魚米之鄉，更是嘉南平原大糧倉，現在水庫水量充沛可以正常灌溉，期待未來有更多好米提供大家享用。

黃偉哲出席活動開幕儀式致詞表示，後壁生產稻米品質優良，甚至外銷到以生產好吃白米聞名的日本市場，非常不簡單。現在水庫水量充沛，農業可以正常灌溉，期待未來有更多好米供大家享用。

黃偉哲說，吃飯時不管餐桌上的菜色再豐盛，如果沒有吃到飯，就好像吃不飽一樣，可見米飯在日常生活中的重要地位。歡迎民眾參加好米季活動，現場選購喜歡、品質優良好米，回家煮成香噴噴Q彈米飯與家人享用。

農業局新聞稿表示，除了盛產優質良米聞名，後壁也是擁有田園景觀與復古氛圍經典小鎮值得一訪，今年適逢「無米樂」紀錄片發表第20年，喜歡紀錄片的民眾可把握機會，來後壁小鎮體驗農民們耕作生活田園風光。

包括可到後壁區農會今年啟用的「步穀農創館」走走，了解台灣各地特色稻米品種，館內有在地優質米食等農產品可選購，還有全台各地農會農特產品。鄰近的菁寮辦事處倉庫牆面也經重新美化，拼貼早期農村生活常見的古亭畚、牛車、風鼓、蓑衣等圖案，另一面則以稻穀24節氣為主題設計，都是今年好米季活動不可錯過亮點。

農業局表示，11月的後壁好米季活動。包括今天開幕的米食DIY體驗、米食文化解說導覽、尋寶闖關活動及後壁俗女村歪腰市集等活動；18、19日有食農教育小旅行，帶領遊客認識後壁農業及人文與觀光特色；25日的農村音樂會有農村童玩DIY、米食競賽及品嘗傳統農村割稻飯、傳統農村孩童遊玩的戳戳樂遊戲。