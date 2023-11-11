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媽祖成道昇天真實重演 北港風箏節8米媽祖飛天最搶眼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
8米高的Q版媽祖氣囊風箏和千里眼順風耳風箏最吸睛。記者蔡維斌／攝影
8米高的Q版媽祖氣囊風箏和千里眼順風耳風箏最吸睛。記者蔡維斌／攝影

「2023北港風箏嘉年華」今天在北港溪畔魅力河川大草原盛大登場，由北港鎮長蕭美文偕同來賓一同放放媽祖圖象的六角風箏，象徵祈福和祥瑞，為風箏節揭開序幕，隨後數百座大小風箏同步升空，把和麗的天空點綴得五彩繽紛，其中8米高的媽祖和千里眼順風耳升空，更贏得滿場喝采，大批遊客齊聚一堂，見證這場難得的風箏盛會。

亞洲國際風箏聯合會偕同全國各地的風箏專家，將5米高的Q版千里眼、順風耳以及神農大帝、三太子造型的大型軟體風箏陸續升上藍天，重頭戲是巨型媽祖也升空，宛如媽祖成道昇天真實版重演，尤其造型可愛的Q版媽祖飛上天，地面觀眾無不歡呼，像是一場在空中的廟會，熱鬧滾滾。

北港鎮長蕭美文表示，今年以「北港風Party」為主題，希望透過這場盛會，展現北港熱情活力，期許風箏節成為北港觀光特色帶來歡樂及人潮商機，透過風箏翱翔將北港文化和人情傳遍世界。

開心農場飛天雞、飛天馬、可愛豬、俏皮狗以及15米大烏賊、12米鯨鯊、虎鯨、石斑魚等海角樂園大型軟體風箏。還有百米蝴蝶、向日葵、透抽等串聯風箏，風箏形狀多樣，造型生動，目不暇給，驚喜連連，為北港上空編織一幅幅美麗的畫卷，引人遐想，尤其眾多神明風箏仿佛與神明一同翱翔在藍天，全場充滿歡樂與幸福氣氛，吸引民眾爭相拍照打卡，度過一個繽紛歡樂的周末假期。

8米高的Q版媽祖氣囊風箏和千里眼順風耳風箏最吸睛。記者蔡維斌／攝影
8米高的Q版媽祖氣囊風箏和千里眼順風耳風箏最吸睛。記者蔡維斌／攝影
北港風箏嘉年華大批各種造型風箏升空，熱鬧繽紛，不少遊客爭相拍照打卡。記者蔡維斌／攝影
北港風箏嘉年華大批各種造型風箏升空，熱鬧繽紛，不少遊客爭相拍照打卡。記者蔡維斌／攝影
北港風箏嘉年華大批各種造型風箏升空，熱鬧繽紛，不少遊客爭相拍照打卡。記者蔡維斌／攝影
北港風箏嘉年華大批各種造型風箏升空，熱鬧繽紛，不少遊客爭相拍照打卡。記者蔡維斌／攝影

風箏節 北港 媽祖

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