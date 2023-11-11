快訊

評／賴清德愛用「花酒男」 政治潔癖都裝的？

獨／遭圍堵也不怕？桃園某高職暴力事件越演越烈 他挾帶「1物」狂噴

中職／龍隊背水一戰！林智勝扛第5棒 徐若熙球數有限制

人氣日劇「獨活女子的守則」 復古浪漫台南神農街取景

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供
東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供

預計明年春天播出的人氣日劇「獨活女子的守則」第四季，近日來到台南神農街取景拍攝，台南市長黃偉哲今天前往神農街為劇組帶路，除介紹台南美食與景點，還提了滿滿伴手禮送給劇組，希望劇組工作之餘也能對台南留下好的印象，未來再來台南旅遊。

黃偉哲下午在神農街入口與劇組相見歡，熱心帶路向劇組介紹神農街特色，以及台南其他美食與景點。黃偉哲提到，台南最近獲國家地理雜誌選入「2024最酷景點」，還有36間榮登米其林必比登的美食，加上明年將要迎接台南400系列活動，各單位正緊鑼密鼓籌備，明年的台南將更精彩。

黃偉哲表示，台南與日本交流密切，有許多友好交流城市，台南在地更有如嘉南大圳、水道博物館等與日本淵源深遠的特色景點，希望劇組除了工作取景外，一定要找空檔，到這些地方走走，品嘗美食，如果可以的話，再與家人朋友再訪台南。

黃偉哲並送上滿滿台南特色伴手禮，包括麻豆農會柚子禮盒、熱蘭遮堡脆薯、台南400御守、冬旬豐藏果實及觀光手冊，祝福劇組取景順利，希望能讓更多日本朋友認識台南、喜歡台南。

東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供
東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供
東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供
東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供
東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供
東京電視台日劇獨活女子的守則在台南市神農街取景，市長黃偉哲前往探班，為城市行銷希望再遊台南。圖／台南市政府提供

黃偉哲 美食 日本 台南

延伸閱讀

王定宇仁德成立聯合競選總部 陳其邁、黃偉哲站台挺

日本金澤市議員拜會黃偉哲 盼交流密切加深友誼

台南捷運「藍黃合」 黃偉哲：藍線和黃線串聯可評估

南市青皮椪柑盛產 黃偉哲叫賣40分鐘熱銷5萬顆

相關新聞

影／崙背大有養雞場遭撒冥紙掛白布條抗議 村民苦嚎：異味熏村怎活？

知名食品大廠多年前在雲林縣崙背鄉大有村北側設置一座養雞場，村民反映時常聞到異味，加上鄰近大有國小，空氣汙染已影響師生學習...

疫情工作量大受不了 嘉市衛生局出現跳船潮？局長哽咽

行政工作做不完，疫情宣導、防治任務嚴峻，嘉市衛生局傳出「跳船潮」？衛生局局長廖育瑋不諱言，兩年內已有5名同仁離職、3名提...

嘉義大林聖若瑟隱修院聖堂奉獻禮 11名修女們終生不出院

隱深於嘉義縣大林鎮的加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天在嘉義教區主教浦英雄主持下，隆重舉行聖堂奉獻禮，祝聖新建聖堂...

人氣日劇「獨活女子的守則」復古浪漫台南神農街取景

預計明年春天播出的人氣日劇「獨活女子的守則」第四季，近日來到台南神農街取景拍攝，台南市長黃偉哲今天前往神農街為劇組帶路，...

打造全齡運動城市 嘉義市西區全民運動館動土

嘉義市西區全民運動館今天上午舉行開工動土典禮，總經費5.9億元，中央補助2億元，嘉市府自籌3.9億元，預計2025年下半...

伊東豊雄操刀 「台南市李科永紀念圖書館」設計圖曝光

台南市李科永紀念圖書館今年5月在市長黃偉哲見證下，日本建築大師伊東豊雄與李科永文教基金會簽訂合作意向書，由伊東豊雄建築師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。