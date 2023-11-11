人氣日劇「獨活女子的守則」 復古浪漫台南神農街取景

預計明年春天播出的人氣日劇「獨活女子的守則」第四季，近日來到台南神農街取景拍攝，台南市長黃偉哲今天前往神農街為劇組帶路，除介紹台南美食與景點，還提了滿滿伴手禮送給劇組，希望劇組工作之餘也能對台南留下好的印象，未來再來台南旅遊。

黃偉哲下午在神農街入口與劇組相見歡，熱心帶路向劇組介紹神農街特色，以及台南其他美食與景點。黃偉哲提到，台南最近獲國家地理雜誌選入「2024最酷景點」，還有36間榮登米其林必比登的美食，加上明年將要迎接台南400系列活動，各單位正緊鑼密鼓籌備，明年的台南將更精彩。

黃偉哲表示，台南與日本交流密切，有許多友好交流城市，台南在地更有如嘉南大圳、水道博物館等與日本淵源深遠的特色景點，希望劇組除了工作取景外，一定要找空檔，到這些地方走走，品嘗美食，如果可以的話，再與家人朋友再訪台南。

黃偉哲並送上滿滿台南特色伴手禮，包括麻豆農會柚子禮盒、熱蘭遮堡脆薯、台南400御守、冬旬豐藏果實及觀光手冊，祝福劇組取景順利，希望能讓更多日本朋友認識台南、喜歡台南。