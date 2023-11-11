疫情工作量大受不了 嘉市衛生局出現跳船潮？局長哽咽

行政工作做不完，疫情宣導、防治任務嚴峻，嘉市衛生局傳出「跳船潮」？衛生局局長廖育瑋不諱言，兩年內已有5名同仁離職、3名提早退休、13名同仁調職；有感在人力缺乏下同仁仍努力堅守崗位，廖育瑋不禁當場哽咽。

議員李奕德在定期會上秀出1張漫畫圖卡質詢廖育瑋，衛生局是否有基層人員離職跳船潮？近年來因為疫情讓很多基層衛生行政人員都有做不完的工作，政府給他們支持的狀態在那裡？偏偏又遇到登革熱疫情，嚴峻任務又加到他們身上時，要宣導、防治、清毒，聽說有人員提早離職、退休，不惜放棄鐵飯碗？

廖育瑋證實從2021年到今年疫情期間衛生局有5名同仁離職、3名提早退休、13名調職，目前雖然有缺人，但現職的同仁都很認真，在考評及政策推動沒有因為人員缺乏而做得不夠。

李奕德說，衛生局同仁都很辛苦，尤其最近在登革熱疫情期間要去宣導、噴藥、與住戶溝通。建議衛生局結合民政、警政全程參與，因為民政與地方熟悉，有里長、里幹事協助溝通，有警察同仁在邊旁才能照顧人身安全，減輕衛生局人員的辛苦、維持尊嚴，不然辛苦的基層公務人員會做不下去。

廖育瑋答詢說，民政、環保局、警察局等單位有派員協助，目前做法是有確診案例，一發現會在前一天到確診個案方圓50公尺為半徑，貼單告知何時噴藥，晚上同仁會再去一次確認那些居民可能還不知道噴藥，再透過里長、里幹事等相關單位取得聯絡方式。

談到同仁的辛苦時，不禁哽咽。目前市府有準備金讓衛生局能聘任20名巡查人員協助孳生源清除、噴藥。