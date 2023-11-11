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嘉義大林聖若瑟隱修院聖堂奉獻禮 11名修女們終生不出院

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，近500名教友參與聖會。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，近500名教友參與聖會。記者呂慧瑜／攝影

隱深於嘉義縣大林鎮的加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天在嘉義教區主教浦英雄主持下，隆重舉行聖堂奉獻禮，祝聖新建聖堂成天主聖殿，近500人參與，見證安放聖髑禮、祭台祝聖、傅油禮、奉香禮及啟光禮，特別的是會後民眾隔著柵欄，與終其一生不出院的11名修女們面會交談，儀式溫馨榮重。

嘉義教區主教浦英雄表示，聖堂進行放已被教會冊封為聖人或聖女的小片骨骸的聖髑禮，及祭台祝聖等儀式，變成基督被派遣到此，藉灑聖水意識到，基督是生命的泉源、活水，把祝福帶給地方。

聖堂奉獻禮上，教廷駐台代辦馬德範蒙席、台中教區蘇耀文主教等全台各修會、教會學校機構、社福團體代表、恩人及加爾默羅聖衣會的修女們，近五百人參與盛典見證歷史性一刻。

嘉義教區秘書長趙永吉神父表示，祝聖新建聖堂是修會審慎選定的日子，讓它成為天主的聖殿，期盼聖殿扮演燈塔的作用，引導天主子民心向天主，引領百姓歸向天主，同時為嘉義教區的福傳牧靈工作來代禱。

趙永吉神父說，隱修院經一年多運作，11名修女進會院後，終其一生都不會出會院，自己栽種蔬菜、水果，自食其力，過著沒電視、冷氣及任何3C產品的簡樸隱修生活，平時做教會使用的蠟燭、手工飾品及神父的祭衣。

嘉義教區主教特助廖文通說，常有人覺得修女們被關在隱修院，但修女們卻說，是我們被關在外面的世界，隱修院內透過轉箱可將物資送進院內，有事幫忙祈禱也能放入箱內，會客室修女們會隔者密格柵欄與大家見面、問候、共融交談。

廖文通指出，1876年西班牙道明會士們將福音帶到嘉義、雲林地區，第一顆福音種子就落在大林鎮沙崙天主堂，迄今147年歷史，是嘉義教區第一座聖堂，大林隱修院全由台灣的教友及恩人共同捐獻建造，期盼在修女們祈禱下，引導在外漂流的弟兄姊妹們回家。

嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，近500名教友參與聖會。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，近500名教友參與聖會。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，近500名教友參與聖會。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，近500名教友參與聖會。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天由嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，11名修女們隔柵欄參與。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天由嘉義教區主教浦英雄主持聖堂奉獻禮，11名修女們隔柵欄參與。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會的大林聖若瑟隱修院內，終其一生不出院的11名修女們會，是隔著密格柵欄與民眾面會交談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會的大林聖若瑟隱修院內，終其一生不出院的11名修女們會，是隔著密格柵欄與民眾面會交談。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天在嘉義教區主教浦英雄主持下舉行聖堂奉獻禮，安放聖髑禮、祭台祝聖等儀式。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮加爾默羅聖衣會「大林聖若瑟隱修院」，今天在嘉義教區主教浦英雄主持下舉行聖堂奉獻禮，安放聖髑禮、祭台祝聖等儀式。記者呂慧瑜／攝影

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