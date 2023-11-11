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打造全齡運動城市 嘉義市西區全民運動館動土

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市西區全民運動館今天舉行動土典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館今天舉行動土典禮。圖／嘉義市政府提供

嘉義市西區全民運動館今天上午舉行開工動土典禮，總經費5.9億元，中央補助2億元，嘉市府自籌3.9億元，預計2025年下半年完工，2026年6月正式營運。運動館規畫溫水游泳池、烤箱、蒸氣室、瑜珈教室、體適能訓練場、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場等。戶外空間並規畫親水設施、滯洪池及平面停車場，滿足民眾運動休憩的需求。

黃敏惠市長表示，在市府團隊積極爭取計畫，擇定劉厝里為西區全民運動館，過程中也歷經都市計畫變更、工料上漲等困難與挑戰，終於在今日開工動土；這也是嘉義市十大旗艦計畫的實踐，也是「全齡共享、世代宜居」市政願景的實現。

教育部常務次長林騰蛟表示，為提供市民朋友優質友善的運動設施與環境，教育部從2021年開始推動前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，除了現有的東區國民運動中心外，西區全民運動館同時也是該計劃中第一梯次獲得補助與興建。在市長黃敏惠的帶領與市政團隊的努力下，工程一定能進展順利，讓嘉義市民多一處優質運動環境空間的選擇。

市府教育處長郭添財表示，西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，也為突顯全民運動館活潑、運動的特質，建築外觀設計具韻律感的水波造型。為提供全民運動的優質場地，運動館規畫有50公尺溫水游泳池，周圍設有多功能水域設施（熱水池、冷水池、兒童池、水療池、男／女烤箱、男／女蒸氣室）、瑜珈／韻律教室、全齡體適能訓練場、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場（籃球場及羽球場）、桌球室、商業空間、更衣淋浴間、更衣室及性別友善廁所等。戶外空間也規畫親水設施、滯洪池及平面停車場。

嘉義市政府自2011年成功爭取東區國民運動中心計畫補助，作為雲嘉南第一座國民運動中心，於2018年正式啟用，市府於2021年再次爭取教育部體育署前瞻2.0「充實全民運動環境計畫」，獲核定「嘉義市西區全民運動館興建計畫」。

今天上午在劉厝里預定地舉行開工動土典禮，嘉義市長黃敏惠、教育部常務次長林騰蛟、嘉義市議會議長陳姿妏及多位議員等貴賓一同動土，祈求工程圓滿順利、人員平安。

嘉義市西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，圖為模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，圖為模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館舉行動土典禮，典禮後大合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館舉行動土典禮，典禮後大合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）與教育部常務次長林騰蛟。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）與教育部常務次長林騰蛟。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，圖為模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館設計有地上2層運動館空間，總樓地板面積約2470坪，場館外觀結合嘉義市木都意象，圖為模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館舉行動土典禮，典禮後大合照。。圖／嘉義市政府提供
嘉義市西區全民運動館舉行動土典禮，典禮後大合照。。圖／嘉義市政府提供

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