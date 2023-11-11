南市中西區30公頃學產地魚塭 將打造「南科研發中心」

台南市中西區學產地，長期作為魚塭使用，行政院原規畫由市府和教育部攜手打造「台南市科技產業專區」，積極活化，議員關切目前進度，市府表示，因為教育部一直沒錢處理，台南市府將會出面處理；同時和南科管理局溝通後將作為南科輔助園區研發和辦公室使用，創造更高附加價值。

市議員許至椿指出，華平路、和緯路、民權路區塊，一部分是荒廢已久的舊部落，六七成是國有地和教育部的學產地，國科會之前多次前來探勘，因地理位置優異，所以控管這塊地；先有台南護專礙於校地狹小希望遷校至此，中央也撥款15億來整地，不過因為經費拮据，台南護專不希望分批遷校，怕踏上台南大學的後塵，全案喊卡。

許至椿表示，這塊地離市區近，中央前年輔導去年開始終止私人的租賃、養殖關係，經濟部國發會一度準備作為南科輔助園區，後來科技部認為暫時沒能力經營這塊園區，幾經協調後，台南市都市計畫變更需要開發主體，所以市府自行承擔下來，請中央繼續開發，但台南市將此地定位為何？如何促進後續開發和園區經營？

都發局說，該區中央尚無力經營，都計則變更開發主體，由市府自行承擔，跟南科管理局溝通後，定位為南科輔助園區，為研發和公司辦公重鎮，創造發展價值會大於製造業。

地政局長陳淑美表示，這塊地有教育部學產基金土地，之前作為三七五減租魚塭之用，中央若同意開發，教育部可建地市府要進行區段徵收，補償魚塭承租戶，因為教育部一直沒錢處理，台南市府將會出面處理。

市府指出，學產基金土地是來自早期熱心地方教育人士的捐獻，以基金土地出租的收益及孳息，專用在獎助與補助相關教育事業，全區整體規畫區段徵收開發並且依法保障現有三七五租戶的權益，開發後可扮演帶動中西區與安平區發展引擎的新門戶。