捷運「藍黃合」南市：研議可行性

台南市永康區及安南區人口最多，議員黃肇輝說，捷運規畫安南黃線市長允諾要加速，但黃線接藍線也很關鍵，每天永康湧入安南車流相當大，「安康拚連線」希望透過捷運串聯；市長黃偉哲說，永康、安南兩區人口稠密可做連結，「藍黃合」藍線串聯黃線研議可行性。

黃肇輝表示，未來捷運規畫能到達醫院路線不多，台南先進運輸系統目前進行中有藍線及藍線延伸，綠線卡住，綠線會經成大醫院，但火車站以西路線還在探討；建議綠線拆開分段做，把綠線延伸及分段，延伸經榮民醫院、崑山科大、大灣高中，銜接深綠線。

黃肇輝說，他老家在崑科大附近，台南2線公車從大灣搭公車到永仁高中，也可搭到火車站，大灣人口可選3個議員，沒捷運規畫都要開車，路網串聯很重要，深綠線若只為串聯南科到沙崙浪費，應讓更多民眾使用提高運量，從關廟、歸仁、仁德，往北再加永康和大灣，不論去南科或市區都有發展空間，建議深綠線多一個站，增加搭乘率，讓捷運串聯成「棋盤路線」或類似「山手線」可就近搭乘。

永康六甲頂每天車流量大，許多車輛從永康湧進安南，捷運黃線部分，議員蔡麗青爭取盡速規畫，希望路線能再銜接藍線。讓安南、永康、北區、東區透過捷運串連，讓路網發揮更大效益。

黃偉哲允諾對人口稠密與車流壅塞處，規畫捷運線連結，讓路網串聯更完善，捷運需要串連人口稠密度高地區，永康、安南是捷運推動重點區域。交通局長王銘德表示，捷運從運量需求規畫、站點選擇等，需要較長時間規畫，綠線往東延伸及藍線往北延伸列為遠期路網路線。綠線目前依據交通部審查意見進行可行性研究修正作業，將在修正作業中將建議納入，併同各路線方案詳細評估規畫。