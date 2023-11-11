聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運「藍黃合」南市：研議可行性

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲表示，捷運規畫永康和安南兩區人口稠密地帶，可以做一個連結，捷運藍線串聯黃線「藍黃合」，可研議可行性。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，捷運規畫永康和安南兩區人口稠密地帶，可以做一個連結，捷運藍線串聯黃線「藍黃合」，可研議可行性。記者吳淑玲／攝影

台南市永康區及安南區人口最多，議員黃肇輝說，捷運規畫安南黃線市長允諾要加速，但黃線接藍線也很關鍵，每天永康湧入安南車流相當大，「安康拚連線」希望透過捷運串聯；市長黃偉哲說，永康、安南兩區人口稠密可做連結，「藍黃合」藍線串聯黃線研議可行性。

黃肇輝表示，未來捷運規畫能到達醫院路線不多，台南先進運輸系統目前進行中有藍線及藍線延伸，綠線卡住，綠線會經成大醫院，但火車站以西路線還在探討；建議綠線拆開分段做，把綠線延伸及分段，延伸經榮民醫院、崑山科大、大灣高中，銜接深綠線。

黃肇輝說，他老家在崑科大附近，台南2線公車從大灣搭公車到永仁高中，也可搭到火車站，大灣人口可選3個議員，沒捷運規畫都要開車，路網串聯很重要，深綠線若只為串聯南科到沙崙浪費，應讓更多民眾使用提高運量，從關廟、歸仁、仁德，往北再加永康和大灣，不論去南科或市區都有發展空間，建議深綠線多一個站，增加搭乘率，讓捷運串聯成「棋盤路線」或類似「山手線」可就近搭乘。

永康六甲頂每天車流量大，許多車輛從永康湧進安南，捷運黃線部分，議員蔡麗青爭取盡速規畫，希望路線能再銜接藍線。讓安南、永康、北區、東區透過捷運串連，讓路網發揮更大效益。

黃偉哲允諾對人口稠密與車流壅塞處，規畫捷運線連結，讓路網串聯更完善，捷運需要串連人口稠密度高地區，永康、安南是捷運推動重點區域。交通局長王銘德表示，捷運從運量需求規畫、站點選擇等，需要較長時間規畫，綠線往東延伸及藍線往北延伸列為遠期路網路線。綠線目前依據交通部審查意見進行可行性研究修正作業，將在修正作業中將建議納入，併同各路線方案詳細評估規畫。

捷運 火車站 黃肇輝

延伸閱讀

日本金澤市議員拜會黃偉哲 盼交流密切加深友誼

台南捷運「藍黃合」 黃偉哲：藍線和黃線串聯可評估

南市青皮椪柑盛產 黃偉哲叫賣40分鐘熱銷5萬顆

「黑道」介入夜市！議員穿防彈衣質詢 黃偉哲：絕不寬貸

相關新聞

捷運「藍黃合」南市：研議可行性

台南市永康區及安南區人口最多，議員黃肇輝說，捷運規畫安南黃線市長允諾要加速，但黃線接藍線也很關鍵，每天永康湧入安南車流相...

嘉縣擬跟進好孕專車補助

目前全台包括北市、嘉義市及屏東縣等6縣市，都提供孕婦產檢車資補助，嘉縣議員黃嫈珺昨天質詢，提出「好孕專車」補助6000元...

台南主要醫院周邊 成交通瓶頸

台南成大、奇美等醫院每天門診量6千多人次，加上住院及陪病等多達數萬人次進出，但停車空間不足，醫院周邊都成交通瓶頸，小東路...

嘉市焚化廠 建新拆舊拚後年開工

嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局為因應人口成長，規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，以促參案模式新建垃...

台南市第2型登革病毒案例增多 冷區群聚升溫為「暖區」

南市截止今天下午3時確診132例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬9743例，近期持續驗出第2型登革病毒，總計歸...

曾文水庫枯水期依舊滿水位 先支援烏山頭水庫民生供水

台灣第一大曾文水庫進入枯水期，集水區也沒有降雨，水位又連日上升超過標高230公尺。水利署南區水資源分署今天以每秒31立方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。