台南主要醫院周邊 成交通瓶頸

台南成大、奇美等醫院每天門診量6千多人次，加上住院及陪病等多達數萬人次進出，但停車空間不足，醫院周邊都成交通瓶頸，小東路每天擠滿排隊到成大車輛，另奇美醫院四周雖被停車場包圍仍不敷使用，議員昨天質詢，要求市府研議開到各醫院「醫療公車」路線，讓長輩方便搭公車就醫，減輕醫院周圍交通負荷。

議員黃肇輝說，成大、奇美醫院設有很多停車場，永康還規畫醫療專區，但都是設停車場，奇美醫院四周停車場，從大橋火車站要到奇美醫院，還要跨越很高人行陸橋，相當不便。成大醫院周邊小東路、東豐路和勝利路每天塞滿車，每天大排長龍等進停車場，他父親開刀住院，他探病開車繞20分才找到停車場；有醫師投訴，車子多易塞車，加上人本交通等行人過馬路變紅燈，只能通過1、2輛車，塞車更嚴重。

民眾陳情到成大醫院看診，排隊停車等很久，趕門診時間快到，誤以為有另外車道，跟著前車開出去被駐衛警攔下，發生擦撞；停車空間再怎麼設都不足，以現有公車路線，建議比照「百貨專車」規畫「醫療專車」，全面檢討奇美、成大、市醫、安南、部立、新樓及郭綜合醫院，公車班次是否足夠讓民眾，尤其長者搭公車，方便到醫療院所。

交通局長王銘德說，學校醫院是公共運輸服務重要對象，都有公車到達，會依議員建議視個別需求布設公車路線，重要的是提讓大家知道怎麼使用公車到醫院；成大醫院部分多靠路邊停車，目前有即時停車資訊系統，在兩個街廓之外林森路等都還有停車格。對成大醫院停車及周邊交通，副市長先前和校方及醫院開過會，成大應負主要責任，要提供足夠停車位，道路空間不應專為就醫停車需求，市府沒有那麼多停車場，校方醫院要整體規畫，外溢出停車問題要設法解決。