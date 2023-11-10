台南市第2型登革病毒案例增多 冷區群聚升溫為「暖區」

南市截止今天下午3時確診132例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬9743例，近期持續驗出第2型登革病毒，總計歸仁區1例、佳里區9例、西港區1例，新化區也傳出有人確診第2型。市府團隊不敢大意，連續4天針對案例周邊50公尺住戶進行擴大採檢。

市府表示，根據登革熱防治中心監測數據顯示，目前熱區疫情持續下降中，但部分原先的冷區包含佳里、麻豆、新化、善化等陸續出現群聚疫情，本著料敵從寬禦敵從嚴的原則，將上述行政區列為暖區，積極介入各項防疫作為。

市府在人流密集的佳里區中山市場和麻豆區第三、第五市場視察擴大採檢站運作及市場周遭環境防疫措施執行情況，並責成市場處務必針對市場內外環境、屋頂天溝和地面排水溝等高風險積水點進行全面性巡檢、孳清及預防性投藥，並請巿場自治會透過市場廣播加強宣導提醒攤商和周邊住戶踴躍前往擴大採檢站進行快篩。

今天新增132例分別為東區26例，北區23例，永康區及南區各16例，安南區13例，仁德區8例，佳里區6例，中西區5例，安平區及麻豆區各4例，關廟區及善化區各3例，歸仁區2例，新化區、安定區及玉井區各1例，年齡介於3歲至87歲。

市府強調，南市府目前採取「熱區保全，暖區殲滅」的防疫策略，因應熱區疫情趨緩且相關防疫工作皆按部就班執行中，防疫重心將逐步轉至暖區，全力防堵疫情，暖區ㄧ旦出現群聚疫情，將立即啟動疫情調查、擴大採血及化學防治，搭配周邊居民健康監測、加強巡檢孳清、以及評估設置擴採站等方式，盡可能縮短確診個案的隱藏期，精準殲滅可能帶登革病毒之病媒蚊，降低疫情傳播風險。

市府提醒，市民朋友若有活動史在疫情鄰近區域且出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，請務必儘速就醫或前往衛生所抽血快篩，避免疫情於社區間持續蔓延。