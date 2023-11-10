快訊

地牛翻身！20:05台東規模4.2地震 最大震度2級

颱風小犬促奇幻漂流 蘭嶼漁船1個月後雲林現身

中央社／ 嘉義縣10日電

蘭嶼開元6號漁船因10月初小犬颱風來襲失蹤，昨天在雲林外海載浮載沉，海巡署第五巡防區獲報派巡防艇前往查處，由民間漁船協助拖進箔子寮漁港船歸原主，結束半個台灣的奇幻漂流。

海洋委員會海巡署第五巡防區今天發布新聞稿表示，昨天下午4時許，接獲台南市將軍籍「立吉勝3」漁船通報，在雲林五條港西方5.1浬發現1艘受損漁船，但船上無人，請海巡署協處。

海巡署表示，巡防艇抵達現場確認船為10月5日小犬颱風期間於台東蘭嶼開元漁港漂流出港失蹤的「開元6號」漁船，經檢視船頭有受損情形且船艙進水。

海巡署說，考量東北季風到來，天候海象逐漸轉差，且該船正於麥寮工業港航道上載浮載沉，恐影響麥寮工業港船隻進出，經聯繫船主同意將船拖帶至安全水域，並由當雲林「二頭號」蔡姓船長及「振泰號」吳姓船長協助拖帶進箔子寮漁港。

海巡署中部分署副分署長吳金河接受中央社記者電訪說，開元6號是蘭嶼最大的船，謝姓船主是達悟族原住民，小犬颱風來襲時，開元漁港內的船隻都沉沒了，唯獨開元6號消失無蹤。

吳金河說，開元6號受颱風影響往北漂流繞過北台灣時，在富貴角北方被其他漁船發現，並在船上綁上船舶自動辨別系統（AIS），通知海巡署追蹤，但AIS不久因風浪脫離開元6號，讓海巡署一度認為漁船漂到烏丘，還發布通報請其他船隻小心。

吳金河說，開元6號嚴重入水，秉持為民服務精神，今天使用抽水機進行抽水作業，竟在船艙內發現5、6條大紅魽，送給幫忙抽水的越南籍移工食用。這艘蘭嶼漁船繞了台灣半圈，只能以「奇幻漂流」來形容。

海巡署表示，謝姓船主正評估是否採陸運方式將船運回台東。

海巡署 小犬颱風 蘭嶼 雲林 失蹤

延伸閱讀

蘭嶼災後家園生活恢復 芥菜種會僅募得3成經費急需幫忙

颱風小犬重創蘭嶼 芥菜種會籲援助居民重建家園

幫丁學忠站台 韓國瑜再飆金句：雲林女孩唯一缺點是「對老公很兇」

今年颱風季颱風特別少 賈新興分析原因指它最關鍵

相關新聞

台南環保夜市增至3處 3個月減廢10萬個一次性免洗餐具

台南市響應中央環保夜市政策，繼2020年輔導永康區復華夜市為示範夜市後，今年又有鹽行夜市、柳營夜市等兩處加入減廢行列，今...

台南捷運「藍黃合」 黃偉哲：藍線和黃線串聯可評估

台南市永康區和安南區是人口最多的前2區，議員黃肇輝表示，安南區的黃線，市長已允諾要加速，但黃線接到藍線也很關鍵，每天從永...

台南驗出第二型登革病毒 「暖區」佳里、麻豆市場擴大採檢

台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，市府團隊不敢大意，連續4天針對案例周邊50公尺住...

雲林縣內台鐵車站 不給用敬老卡點數抵車資？真正原因曝光

近日有民眾反映，縣府發放給65歲以上長者的敬老卡，在縣內的台鐵車站無法像雙北、桃竹苗等縣市扣點使用，須扣電子錢包額度支付...

台南將軍漁港逾20年盼改善 漁民：漁業永續才能拚觀光

台南市議員穎艾·達利在議會質詢時建議，農業局未來能夠編列預算，投入漁港管理與建設，例如落實「漁貨不落地」這類政策，農業局...

台南主要醫院周邊交通塞爆 議員提捷運化「醫療公車」

台南市成大、奇美等主要醫院每天門診量達6千多人次，議員黃肇輝上午在總質詢時表示，走向高齡化社會，長輩就醫頻率比年輕人多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。