颱風小犬促奇幻漂流 蘭嶼漁船1個月後雲林現身

蘭嶼開元6號漁船因10月初小犬颱風來襲失蹤，昨天在雲林外海載浮載沉，海巡署第五巡防區獲報派巡防艇前往查處，由民間漁船協助拖進箔子寮漁港船歸原主，結束半個台灣的奇幻漂流。

海洋委員會海巡署第五巡防區今天發布新聞稿表示，昨天下午4時許，接獲台南市將軍籍「立吉勝3」漁船通報，在雲林五條港西方5.1浬發現1艘受損漁船，但船上無人，請海巡署協處。

海巡署表示，巡防艇抵達現場確認船為10月5日小犬颱風期間於台東蘭嶼開元漁港漂流出港失蹤的「開元6號」漁船，經檢視船頭有受損情形且船艙進水。

海巡署說，考量東北季風到來，天候海象逐漸轉差，且該船正於麥寮工業港航道上載浮載沉，恐影響麥寮工業港船隻進出，經聯繫船主同意將船拖帶至安全水域，並由當雲林「二頭號」蔡姓船長及「振泰號」吳姓船長協助拖帶進箔子寮漁港。

海巡署中部分署副分署長吳金河接受中央社記者電訪說，開元6號是蘭嶼最大的船，謝姓船主是達悟族原住民，小犬颱風來襲時，開元漁港內的船隻都沉沒了，唯獨開元6號消失無蹤。

吳金河說，開元6號受颱風影響往北漂流繞過北台灣時，在富貴角北方被其他漁船發現，並在船上綁上船舶自動辨別系統（AIS），通知海巡署追蹤，但AIS不久因風浪脫離開元6號，讓海巡署一度認為漁船漂到烏丘，還發布通報請其他船隻小心。

吳金河說，開元6號嚴重入水，秉持為民服務精神，今天使用抽水機進行抽水作業，竟在船艙內發現5、6條大紅魽，送給幫忙抽水的越南籍移工食用。這艘蘭嶼漁船繞了台灣半圈，只能以「奇幻漂流」來形容。

海巡署表示，謝姓船主正評估是否採陸運方式將船運回台東。