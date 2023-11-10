快訊

地牛翻身！20:05台東規模4.2地震 最大震度2級

曾文水庫枯水期依舊滿水位 先支援烏山頭水庫民生供水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫枯水期依舊滿水位，今天支援烏山頭水庫民生供水。記者周宗禎／翻攝
曾文水庫枯水期依舊滿水位，今天支援烏山頭水庫民生供水。記者周宗禎／翻攝

台灣第一大曾文水庫進入枯水期，集水區也沒有降雨，水位又連日上升超過標高230公尺。水利署南區水資源分署今天以每秒31立方公尺速度放水到烏山頭水庫，先提供地方民生與工業用水，13日起將提供嘉義、台南地區秋冬雜作灌溉用水到27日、預估用水約5000萬立方公尺。

南分署表示，曾文水庫集水區涵蓋嘉義縣阿里山、番路、大埔等鄉，面積遼闊約481平方公里，集水區大片土地即使近來連日無雨，先前降雨的水分滲入土壤，地下水逐漸匯流至下游，再進入水庫推升水位。依照目前水情評估，嘉南平原到明年春季可穩定供水，但因應氣候變遷，仍呼籲民眾養成節約用水習慣。

南分署指出，因為烏山頭水庫供應地方用水、蓄水量將到九成以下，曾文水庫因為滿水位，為避免浪費水資源先放水支援烏山頭水庫協助供水，在枯水期達成蓄水最大化目標。

曾文水庫到今天晚上7點，水位229.89公尺，有效蓄水量5億477萬立方公尺，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量約5億7559萬立方公尺、總蓄水率98.21，水情穩定，13日將提供嘉南平原秋冬雜作灌溉用水。

烏山頭水庫 曾文水庫集水區 嘉義

延伸閱讀

曾文水庫創紀錄！11月還滿水位 水利署：一切都是天意

曾文水庫沒雨照樣滿 嘉南來年三大作灌溉敲定陸續登場

曾文水庫滿水今放水 水利署不擔心：水還夠用

曾文水庫國慶報喜！陣陣強降雨重登滿水位 明年不怕缺水

相關新聞

台南環保夜市增至3處 3個月減廢10萬個一次性免洗餐具

台南市響應中央環保夜市政策，繼2020年輔導永康區復華夜市為示範夜市後，今年又有鹽行夜市、柳營夜市等兩處加入減廢行列，今...

台南捷運「藍黃合」 黃偉哲：藍線和黃線串聯可評估

台南市永康區和安南區是人口最多的前2區，議員黃肇輝表示，安南區的黃線，市長已允諾要加速，但黃線接到藍線也很關鍵，每天從永...

台南驗出第二型登革病毒 「暖區」佳里、麻豆市場擴大採檢

台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，市府團隊不敢大意，連續4天針對案例周邊50公尺住...

雲林縣內台鐵車站 不給用敬老卡點數抵車資？真正原因曝光

近日有民眾反映，縣府發放給65歲以上長者的敬老卡，在縣內的台鐵車站無法像雙北、桃竹苗等縣市扣點使用，須扣電子錢包額度支付...

台南將軍漁港逾20年盼改善 漁民：漁業永續才能拚觀光

台南市議員穎艾·達利在議會質詢時建議，農業局未來能夠編列預算，投入漁港管理與建設，例如落實「漁貨不落地」這類政策，農業局...

台南主要醫院周邊交通塞爆 議員提捷運化「醫療公車」

台南市成大、奇美等主要醫院每天門診量達6千多人次，議員黃肇輝上午在總質詢時表示，走向高齡化社會，長輩就醫頻率比年輕人多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。