曾文水庫枯水期依舊滿水位 先支援烏山頭水庫民生供水

台灣第一大曾文水庫進入枯水期，集水區也沒有降雨，水位又連日上升超過標高230公尺。水利署南區水資源分署今天以每秒31立方公尺速度放水到烏山頭水庫，先提供地方民生與工業用水，13日起將提供嘉義、台南地區秋冬雜作灌溉用水到27日、預估用水約5000萬立方公尺。

南分署表示，曾文水庫集水區涵蓋嘉義縣阿里山、番路、大埔等鄉，面積遼闊約481平方公里，集水區大片土地即使近來連日無雨，先前降雨的水分滲入土壤，地下水逐漸匯流至下游，再進入水庫推升水位。依照目前水情評估，嘉南平原到明年春季可穩定供水，但因應氣候變遷，仍呼籲民眾養成節約用水習慣。

南分署指出，因為烏山頭水庫供應地方用水、蓄水量將到九成以下，曾文水庫因為滿水位，為避免浪費水資源先放水支援烏山頭水庫協助供水，在枯水期達成蓄水最大化目標。

曾文水庫到今天晚上7點，水位229.89公尺，有效蓄水量5億477萬立方公尺，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量約5億7559萬立方公尺、總蓄水率98.21，水情穩定，13日將提供嘉南平原秋冬雜作灌溉用水。