嘉市舊監宿舍群華麗變身獲國內外大獎 舊屋力十周年特展開幕

阿里山腳下嘉義市，日治時期木業興盛，有「木材之都」稱譽，現在市區還有6千棟木建築，文化局執行舊屋力、老屋卸妝計畫10年有成，下午在舊監宿舍群舉辦特展，以過去、現在、未來三個展區，呈現木業文化脈絡及推動木都發展歷程，帶領民眾認識體驗木業文化。

市長黃敏惠率市府團隊、立委王美惠、國策顧問黃俊森等來賓，參加特展開幕，歷屆舊屋力申請人回娘家，分享守護老屋酸甜苦辣。展期到到19日，包含文物展示、論壇、講座、手作體驗、舊城街區走讀，18、19日LARUE市集加入展區。

黃敏惠頒獎牌、感謝狀，肯定舊屋力為木都2.0打下良好基礎，期許未來公私部門再為木都3.0努力，共創世代宜居永續城市。策展人平凡製作負責人黃銘彰導覽黃敏惠等來賓，參觀展區，過去展區透過台灣美術巨擘陳澄波1921年創作嘉義木材工廠油畫視角，回望木都城市紋理。

木都2.0第十年各項計畫陸續完成，獲國內外大獎：2023第16屆室內設計大獎最高榮譽評審團特別獎、德國iF設計獎、2023建築園冶獎、日本優良設計獎，舊監宿舍群推動「以修代租」落實文化治理與地方創生連結，將宿舍群打造成「木都2.0工作聚落」。

透過「融入環境教育」、「廢料再生應用」、「匠師技術傳承」、「青年人才培力」，重新賦予舊監宿舍群定位，實驗木場展現木構建築未來性，今年都發處提出「木都3.0」藍圖，進一步從城市治理、新式木構建築推動「全齡共享、世代宜居」木都城市，以「舊城新生」旗艦計畫跨局處整合。

特展除文物展覽，策劃論壇、講座、街區走讀及手作工作坊等活動，明天下午2點市府禮堂辦論壇，邀請台北市前文化局長劉維公、南華大學老師陳正哲及時藝多媒體總經理林宜標，12、18日上午10點在嘉義製材所「貳陸陸杉」空間，邀請專家學者從老屋再利用與地方創生，探討地方品牌塑造及城市建築可能性。