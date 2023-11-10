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日本金澤市議員拜會黃偉哲 盼交流密切加深友誼

中央社／ 台南10日電

日本金澤市數名議員今天拜會台南市長黃偉哲，盼雙方交流更密切，加深友誼。

台南市政府發布新聞稿指出，日本金澤市議員野本正人、久保洋子、前誠一及議會職員一行4人今天拜會黃偉哲。這是金澤市議員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次到訪。

黃偉哲表示，每年5月各界都會到台南向八田與一銅像致意，金澤市長村山卓今年5月親自來訪，他相信今後雙方交流愈來愈密切。

黃偉哲說，COVID-19疫情結束，台南市和日本友好城市重啟雙方體育、教育、文化間交流，期盼建立台南市和金澤市學生互訪機會。

野本正人表示，金澤和台南100多前因八田與一結緣，民間和官方也有交流，他很高興和黃偉哲交談。野本正人同時轉交村山卓親筆信給黃偉哲。

金澤市議員等人今天也造訪台南烏山頭水庫、八田與一紀念公園、隆田ChaCha文化資產教育園區等地。

黃偉哲 議員

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