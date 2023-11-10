台南捷運「藍黃合」 黃偉哲：藍線和黃線串聯可評估

台南市永康區和安南區是人口最多的前2區，議員黃肇輝表示，安南區的黃線，市長已允諾要加速，但黃線接到藍線也很關鍵，每天從永康湧入安南的車流相當大，「安康拚連線」就是希望透過捷運串聯；市長黃偉哲，永康和安南兩區人口稠密地帶可以做一個連結，「藍黃合」藍線串聯黃線研議可行性。

議員黃肇輝表示，未來捷運規畫能夠到達醫院的路線不多，台南先進運輸系統目前進行中有藍線及藍線延伸，綠線卡住，綠線會經過成大醫院，但火車站以西路線還在探討；建議綠線拆開分段做，把綠線延伸及分段，延伸經榮民醫院、崑山科大、大灣高中，銜接深綠線。

黃肇輝說，他老家在崑科大附近，台南2線公車從大灣搭公車到永仁高中，也可搭到火車站，大灣人口可以選出3個議員，沒有捷運規畫都要開車，路網串聯很重要，深綠線若只為串聯南科到沙崙有點浪費，應讓更多民眾使用提高運量，從關廟、歸仁、仁德，往北再加上永康和大灣，不論去南科或市區都有未來發展空間，建議深綠線多一個站，增加搭乘率，讓捷運串聯成「棋盤路線」或類似「山手線」可以就近搭乘。

黃肇輝表示，永康六甲頂每天車流量相當多，許多車輛從永康湧進安南區，捷運黃線部分，前天蔡麗青議員爭取盡速規畫，希望路線能再銜接藍線。讓安南區、永康區、北區、東區透過捷運串連，讓路網發揮更大效益。市長黄偉哲也允諾針對人口稠密與車流壅塞處來規劃捷運線連結，讓路網串聯更加完善。

有關議員關心捷運進度，市長黃偉哲表示，捷運會需要串連人口稠密度高的地區，像是永康跟安南都是人口最多的區域，是未來捷運推動重點區域。

交通局長王銘德表示，捷運從運量需求的規畫、站點的選擇等，需要較長時間的規劃作業及委託專業團隊進行整體評估，綠線往東延伸及藍線往北延伸均列為遠期路網路線。綠線目前正依據交通部審查意見進行可行性研究修正作業，將於修正作業中將相關建議納入併同針對各路線方案進行詳細評估與規劃。