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台南驗出第二型登革病毒 「暖區」佳里、麻豆市場擴大採檢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供
台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供

台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，市府團隊不敢大意，連續4天針對案例周邊50公尺住戶進行擴採，今天也立即在麻豆第五市場設置擴大採血站，透過市場廣播提醒攤商和周邊住戶踴躍檢驗；副市長趙卿惠視察強調，透過全面擴採疫調搭配快速孳清化防，降低病毒潛伏期，全力壓制疫情

趙卿惠今天率市府團隊，前往佳里中山市場和麻豆第三、第五市場巡查，提醒市場處針對可能積水的屋頂天溝和地面排水溝等市場內外都須全面巡、倒、清、刷，另外，並請相關巿場自治會協助宣導民眾加入擴採快篩行列，減少可能確診個案的隱藏期，以利精準防疫。

截至昨天為止，本周確診數與上周同期相比減少20%，疫情持續下探，趙卿惠表示，目前採取「熱區保全，暖區殲滅」的防疫策略，希望「熱區」下降成果能持續保全。

針對疾管署南區管制中心建議的「暖區」，包括佳里、麻豆、新化、善化等非流行區但有群聚疫情的區域，則立即啟動化學防治，搭配健康監測、加強巡檢孳清、以及評估設置擴採站等方式，希望精準殲滅登革熱病毒傳播風險。

台南市政府提醒民眾，若有活動史在疫情鄰近區域且出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀者，請務必儘速就醫或前往衛生所抽血快篩；另外，日常生活請維持巡、倒、清、刷基本功，配合市府防疫措施，避免讓登革熱疫情過冬。

台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供
台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供
台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供
台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供
台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供
台南佳里區近日確診個案檢驗出第二型登革病毒，活動史與市場有相關地緣關係，佳里及麻豆市場設置擴大採血站，盼降低疫情潛伏。圖／台南市衛生局提供

疫情 登革熱 確診 台南

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