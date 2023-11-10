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嘉義市區連3起火警 議員為消防員組工會人力救災器材不足請命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，冒生命危險，議員李奕德（右）質詢消防局長蘇耀星（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，冒生命危險，議員李奕德（右）質詢消防局長蘇耀星（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，冒生命危險，議員上午質詢，憂心鐵皮工廠屯集物品公安問題，為消防人員勤務繁重，無法組工會，人力及救災器材不足請命；消防局長蘇耀星說，行政院整合相關部會消防公安，消防人力會增加，組工會要優先保障人民生命安全，有廠商要贈送救火機器人。

市區最近接連發生鐵皮加蓋10間連棟店面，鐵皮工廠以及透天厝等三起火警，議員李奕德質詢，屏東製造高爾夫球工廠大火，屯集化學物品，市區鐵皮工廠大火從上午燒到下午，消防弟兄累的坐地下吃便當，讓人看了心疼，鐵皮工廠消防公安，突顯消防、建管、勞工等單位各自為政，不知下一個鐵皮工廠未爆彈何時引爆，消防救災器材要補足。

議員王浩說，消防人員爭取組工會，2周前，行政院過公務人員協會修法草案，過去在消防員權益進展過程中，常常必須靠著重大的社會事件，甚至是消防員殉職、失去生命，才有辦法得到進展，這是非常令人悲痛的一個過程，請消防局長支持消防員組工會，不要讓消防人員夜間還執行捕蜂捉蛇勤務。議員陳家平為消防人員權益請命，要求增加消防人力，避免不合法令過勞勤務。

蘇耀星說，消防人力計畫增加百餘人，考試院同意，警消公務員不能罷工，消防人員保障人民生命財產，夜間勤務合理編排，有廠商要贈送救火機器人，執行火場查看、人員搜救，有利救災並保障消防員生命，消防局會加強工廠消防設備檢查，屏東工廠大火後，行政院整合經濟部、勞動部、消防署公安檢查工作。

蘇耀星說，嘉市消防局救災救護最快速，各消防分隊到轄區各地平均距離1.65公里，分隊到達火場平均時間約5分鐘，為全國救災最快速城市之一，迅速到達災害現場進行搶救，能有效降低民眾損失。

嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，冒生命危險，議員王浩（右）質詢消防局長蘇耀星（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，冒生命危險，議員王浩（右）質詢消防局長蘇耀星（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，冒生命危險，議員陳家平（右）質詢消防局長蘇耀星（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，冒生命危險，議員陳家平（右）質詢消防局長蘇耀星（左）。記者魯永明／翻攝

消防員 公安 安檢 過勞

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