台南主要醫院周邊交通塞爆 議員提捷運化「醫療公車」

台南市成大、奇美等主要醫院每天門診量達6千多人次，議員黃肇輝上午在總質詢時表示，走向高齡化社會，長輩就醫頻率比年輕人多，但長者就醫的交通是否足夠及便利性，目前醫院附近交通都是瓶頸，像奇美醫院急診出入口塞在甲頂路，小東路每天都擠滿排隊進入成大醫院的車輛，奇美醫院四周都是停車場但仍不敷使用，要求研議類似「醫療公車」的公車捷運化路線，讓長輩有更友善便利的就醫方式。

黃肇輝表示，依衛生局統計，成大和奇美醫院門診加上住院及陪病者，每天都有數萬人進出，為了提供車輛到醫院就醫，設了很多停車場，永康還規畫醫療專區，但都是設停車場，奇美醫院四周都是停車場，從大橋火車站要到奇美醫院，還要跨越很高的人行陸橋，相當不便。

黃肇輝說，成大醫院周邊的小東路、東豐路和勝利路上每天都塞滿車，每天都是大排長龍等著要進入停車場，他父親開刀住院，為了探病開車繞了20分鐘才找到停車場。也有醫師投訴，車子多就易塞車，加上因人本交通，等行人過馬路就變紅燈，只能通過1、2輛車造成塞車更嚴重。

黃肇輝說，曾有民眾陳情，到成大醫院看門診，排隊要停車等很久，但趕著門診時間快到了，誤以為有另外車道可走，跟著前車開出去就被駐衛警攔下，還發生擦撞糾紛；但停車空間再怎麼設都是不足，應該研議大眾運輸系統讓民眾便利就醫，以現有的公車路線，可否比照「百貨專車」規畫類似的「醫療專車」，目前只在早上上學時段班次比較頻繁，但9點後又變一小時一班，全面檢討奇美、成大、市醫、安南、部立、新樓及郭綜合醫院，公車班次是否足夠讓民眾尤其是長者搭公車，更方便到達醫療院所。

交通局長王銘德表示，學校和醫院都是公共運輸服務的重要對象，都有公車到達，但會依議員建議視個別需求布設公車路線，更重要的是提讓大家要知道怎麼使用公車到醫院；成大醫院部分多靠路邊停車，目前有即時停車資訊系統，在兩個街廓之外的林森路等都還有停車格。