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台南龍崎首家7-Eleven 但不是24小時營業

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎沒連鎖超商「小七」今天開幕 ，可惜不是7-eleven營業。記者周宗禎／攝影
台南龍崎沒連鎖超商「小七」今天開幕 ，可惜不是7-eleven營業。記者周宗禎／攝影

台南龍崎區人口全台南最少也是唯一沒連鎖超商行政區，龍崎區公所招攬統一集團7-ELEVEN進駐，今天開幕。區長陳新澈感謝企業不為營利、服務山區居民、附近學校師生與眾多往來民眾。

不過龍崎這家7-ELEVEN超商並不向一般的統一超商24小時營業，只在早上早上7點到晚上7點營業。那幫他們營業到早上7點到晚上9點。

統一集團代表表示，即使烏坵等偏遠外島都願意盡力設點，地方的需求一定全力配合。

7-ELEVEN龍崎店位在舊公有零售市場內，這廢市10年舊公有零售市場攤位招商。因缺乏攤商營業；另龍崎郵局基於人力考量僅營運半天，居民繳費及守件包裹常須跨區到關廟總局相當不便。

龍崎區公所為活化已「廢市」舊市場、提升在地居民生活便利兼及活化公產閒餘空間招商，最後統一得標。

新超商面對著虎形山公園，假日也有不少遊客與總機。龍崎區長陳新澈表示，附近緊鄰活動中心、圖書館及龍崎國中小學，引進連鎖超商希望能增加在地居民生活便利性。

龍崎終於有便利超商，對許多居民居民來說可是地方大事，龍崎在地長者多，以後寄包裹、打理三餐、繳費都更方便。

台南龍崎沒連鎖超商「小七」今天開幕 ，可惜不是7-eleven營業。記者周宗禎／攝影
台南龍崎沒連鎖超商「小七」今天開幕 ，可惜不是7-eleven營業。記者周宗禎／攝影
台南龍崎沒連鎖超商「小七」今天開幕 ，可惜不是7-eleven營業。記者周宗禎／攝影
台南龍崎沒連鎖超商「小七」今天開幕 ，可惜不是7-eleven營業。記者周宗禎／攝影
台南龍崎沒連鎖超商「小七」今天開幕 ，可惜不是7-eleven營業。記者周宗禎／攝影
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