台南龍崎首家7-Eleven 但不是24小時營業

台南龍崎區人口全台南最少也是唯一沒連鎖超商行政區，龍崎區公所招攬統一集團7-ELEVEN進駐，今天開幕。區長陳新澈感謝企業不為營利、服務山區居民、附近學校師生與眾多往來民眾。

不過龍崎這家7-ELEVEN超商並不向一般的統一超商24小時營業，只在早上早上7點到晚上7點營業。那幫他們營業到早上7點到晚上9點。

統一集團代表表示，即使烏坵等偏遠外島都願意盡力設點，地方的需求一定全力配合。

7-ELEVEN龍崎店位在舊公有零售市場內，這廢市10年舊公有零售市場攤位招商。因缺乏攤商營業；另龍崎郵局基於人力考量僅營運半天，居民繳費及守件包裹常須跨區到關廟總局相當不便。

龍崎區公所為活化已「廢市」舊市場、提升在地居民生活便利兼及活化公產閒餘空間招商，最後統一得標。

新超商面對著虎形山公園，假日也有不少遊客與總機。龍崎區長陳新澈表示，附近緊鄰活動中心、圖書館及龍崎國中小學，引進連鎖超商希望能增加在地居民生活便利性。