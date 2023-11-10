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國際博物館協會ICR年會12/5登場 首度移師台南

中央社／ 台南10日電

台南市美術館今天說，聯合國教育、科學及文化組織相關國際博物館協會（ICOM）轄下國際區域博物館委員會（ICR）2023年會首度移師台南市，12月5日起連4天在南美館2館舉行。

南美館發布新聞稿表示，ICR年會2014年曾在台北市舉行，今年以南美館為平台，將有13國發表約50篇論文，活動重點凸顯台南深厚府城文化意象積累，串聯雲嘉南高屏等區域博物館運作成果，共同關心博物館與區域發展議題，且對地方創生與社區為網絡核心等交流分享。

ICR年會將有馬來西亞、日本、印度、尼泊爾、蒙古、斯洛伐尼亞、以色列、巴基斯坦、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、肯亞及孟加拉等博物館界專家學者參與，台灣也將發表31篇論文，聚焦於區域博物館面對區域振興課題，及是否提出有效實踐策略、各種挑戰議題反思等。

博物館 台南 克羅埃西亞

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