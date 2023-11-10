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嘉市垃圾焚化廠「建新拆舊」綠能永續 啟用日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，廠區採「建新拆舊」方式。圖／嘉市環保局提供
嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，廠區採「建新拆舊」方式。圖／嘉市環保局提供

嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局為因應人口垃圾成長，綠能時代，提升生活，規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，以促參案模式新建垃圾焚化廠等設施，已通過環境影響評估，完成促參案招標，甄選出最優廠商中鼎崑鼎信鼎合作聯盟，預計2027年底完工，2028年啟用，較原先規畫提早1年。

環保局說，既有焚化廠廠區採「建新拆舊」方式，興建1座每日處理量500公噸「綠能發電廠」，甄選最優廠商，承諾焚化發電效率27%，以及全國NOx（氮氧化物）排放最低量，預計2025年開工，2028年年，9月23日召開嘉義市綠能永續循環中心興建營運移轉案綜合評審會議，中鼎崑鼎信鼎合作聯盟為最優申請人，現辦理議約相關作業，12月底前完成簽約。

推動綠能永續循環園區」，以垃圾焚化廠、環保用地及彌陀路資源回收場3處場址，規畫未來30年廢棄物妥善處理無虞。底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫置廠已完工；廚餘再利用廠預計2025年完工，資源回收細分類廠預定2024年底前完工，灰渣掩埋場預計2026年2月完工。

目前焚化廠營運24年，委託達和公司代操作維護，量能不足，規畫在現址新建綠能發電廠，建置新焚化爐，提高效能，擬於2028年新焚化廠啟用，舊焚化爐退役拆除。

建新焚化廠去年環評公聽會，嘉縣民代率眾陳情指，嘉市焚化廠現址蓋新焚化爐，從原本日處理200噸，提高到500噸，質疑要幫忙收外縣市垃圾，擔心空汙，對鄰近水上及中埔鄉民不公平。

環保局說，綠能永續循環中心將導入「高效發電」、「減灰減渣」、「廢氣減排」等新技術。現在焚化廠空氣排放符合法規，遠低於標準值，設24小時煙道連續監測系統（CEMS)，確保空氣品質，與嘉縣環保局成立連繫平台，隨時保持溝通。

嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，廠區採「建新拆舊」方式。圖／嘉市環保局提供
嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，廠區採「建新拆舊」方式。圖／嘉市環保局提供

焚化爐 嘉義 資源回收 廢棄物

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