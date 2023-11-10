大林護老 電動四輪車掛牌 文康車同樂

嘉義縣老年人口全國居冠，路上常見長輩騎電動四輪車趴趴走，大林鎮長許有疆有感警、消人員協尋老人時，看監視器找人車常遇困難，發想將鎮上近100輛電動四輪車全掛牌列冊，昨天宣布啟動，另也啟用地方專屬行動文康車，每月預計跑12處偏村陪伴長輩，兩項服務皆全縣首創。

許有疆說，感謝中上林巡守隊長蘇榮耀、總幹事江新永的發想，時任中林里長林勝立與上林里長陳煦湘出錢出力，列冊全鎮近100輛電動四輪車後，去年從中林及上林里試辦貼車牌，昨再貼完平林里30輛，持續增加。

前來掛牌的78歲翁說，「有掛牌較好找人啦，不小心出代誌（台語，發生事情）一查就能馬上知道是誰」，且前後及上方都有貼車牌，容易被其他車輛注意到，在外安全很多。

許有疆也啟用文康專車，大林鎮公所指出，全鎮約2萬9700人，老年人約7200人、占比24%，鎮上有20處偏遠聚落，分布陳井寮、湖底、沙崙及潭墘等地，仍無設立關懷據點，長輩生活單調，文康車10月開始試跑已到18處偏遠聚落，提供里民服務及警政、消防、衛生等宣導。

公所社會課長曾秋芳說，文康車的卡拉OK最受喜愛，有次下雨老人家不惜淋雨，也緊握麥克風歡唱。