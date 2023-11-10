弱勢嬰兒打輪狀病毒疫苗 嘉市補助

嘉義市衛生局編預算明年補助設籍嘉市的低收入、中低收入等弱勢6個月以下嬰兒接種輪狀病毒疫苗，有議員昨質詢認為市府財政零負債，希望評估全面補助5歲以下幼兒施打；另，有議員提案補助女性凍卵費用。對此，衛生局表示，依財政狀況評估擬先補助弱勢打兩劑輪狀病毒疫苗，而凍卵、凍精會補助醫療性的，非社會性。

衛生局指出，輪狀病毒好發期為秋冬11月至隔年3月，是5歲以下腸胃炎的主因之一，國內上市廠牌有2劑、3劑時程，都是口服疫苗，完整接種輪狀病毒疫苗費用大約4000至6000元。

議員張秀華指出，輪狀病毒疫苗台北補助一般嬰幼兒2100元、低收入戶或罕病則全額補助，另新北、台中、雲林、台南等大多對弱勢幼兒補助，市府若全面補助，除了降低感染風險還能減輕染病時照顧負擔。

另，議員黃思婷提案補助女性凍卵費用，她質詢說，女性結婚年齡攀升，懷孕併發症及風險都會升高，凍卵療程第1次費用10萬到15萬元，進到第3次療程費用20萬到30萬，沒健保補助。

衛生局長廖育瑋答詢說，明年將編145萬元執行生育年齡癌友好孕補助計畫，對象為設籍嘉市的育齡男、女，罹癌期間冷凍精子及卵子保存所需費用7900元、3萬5000元，但不補助社會性凍精卵，避免助長高齡產婦。