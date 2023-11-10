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鹽水武廟夜市周日開不成 傳黑道介入

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員王宣貿（右）昨質詢說鹽水武廟夜市事務黑影幢幢，拿出不自殺聲明，市長黃偉哲（中）表示若有黑手伸入絕不寬貸。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王宣貿（右）昨質詢說鹽水武廟夜市事務黑影幢幢，拿出不自殺聲明，市長黃偉哲（中）表示若有黑手伸入絕不寬貸。記者吳淑玲／攝影

台南的夜市雖聞名，近來經營爭議不斷，鹽水區武廟夜市申請合法後，原本周三營業擬增加周日也營業，有議員昨天穿防彈衣質詢、簽不自殺聲明，指出傳出有人反對、要檯面下處理，甚至疑有黑道介入。市長黃偉哲表示，若有黑手伸入，絕不寬貸；警察局長廖宗山也說，不許黑道在台南橫行，要求分局全力掌控。

經發局表示，增加周日營業，因武廟工程未完成、當地有人反對，周日還未營運，過程都是公平公開方式，沒檯面下處理，21日會召開協調會溝通，以取得雙贏；全市列冊45處夜市，目前合法夜市從14處輔導到26處。

議員王宣貿說，鹽水武廟夜市3月獲發許可證，但要增加周日營業一直無法實施，傳出是因「兄弟」介入，花園夜市、大東或大益夜市都是這樣的嗎？王也當場播放錄音帶，內容為市府市場處長陳豪吉說「Undertable」（檯面下）處理，質疑行政機關可以這樣處理？

王宣貿更身穿防彈背心、拿出不自殺聲明，市長黃偉哲答詢說，「任何黑色利益用不正當手法強硬介入都不允許」，若有「Undertable 」事情是不應該，協調地方事務受到威脅不論是議員或個人，絕對是要保護到底。

經發局長林榮川說，檯面下處理的說法會請政風查清楚。陳豪吉會後解釋，並非檯面下處理，原意為只有少數人有反對聲音，希望夜市管委會能去溝通協調。

一名經營夜市的資深業者說，早年地方上要街邊型態的夜市型態，常聽聞會有兄弟表明要「圍事」，若涉及利益喬不攏，恐會採取各種手段反對或阻擋。

鹽水夜市範圍集中在津城、岸內兩個里，約有250攤。岸內里陳姓住戶說，夜市若一周兩天，交通負荷及居民出入都是衝擊，希望能持續維持現況即可。

夜市自治管理委員會說，日前開會多數攤商都希望能增加營業天數，最後敲定周日，因周日許多鹽水在地商家正好都休息，夜市營業正好可達到互補，未來會留意減少居民不便降低衝擊。

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