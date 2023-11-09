北港燈會再奪法國金獎 共獲2鉑4金是國內「金獎燈會」
雲林燈會之中的「2023北港光影藝術節」再獲法國創新設計及台灣活動卓越獎金獎，這項燈會至今共已摘下2鉑4金的國內外獎項，成為國內少有的「金獎燈會」。
今年元宵燈會在北港水道頭園區的「北港光影藝術節」燈區，參加2023法國創新設計大獎(NOVUM DESIGN AWARD)榮獲燈光設計金獎，同時也獲得台灣活動卓越獎「公共服務活動」金質獎，透過各種國際大獎的肯定，讓全世界看見雲林之美。
雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，來自全球參加2023法國創新設計大獎的作品共3208件，「北港光影藝術節」首次踏入法國門檻，便奪下燈光設計類金獎；此外，台灣活動卓越獎以行銷力、影響力、創辦力、永續力4項標準，尋求活動的創新與價值，選出產業領域中具有年度代表性的活動案例，「北港光影藝術節」初次提報「公共服務獎」即獲得金質獎榮耀，雙金落袋，實屬難得。
縣長張麗善表示，2020年北港燈會曾榮獲IAA MUSE金獎，便開啟國際獎項之旅，不論是雲林海洋音樂祭、成龍濕地流動藝術饗宴、國際偶戲節、虎尾鐵橋或YCDC雲林創意設計中心等接連得獎，充分利用在地文化資源，成功整合文化觀光行銷，感謝文觀處團隊的努力。
陳璧君表示，北港是台灣燈會起源地，從1965年北港朝天宮舉辦的第一屆北港燈會，再至中央在雲林辦的的台灣燈會，至今已邁入58年，都是宣告著燈會原鄉在北港的延續性，北港燈會以有限的經費創造更高價值，連結在地工藝文化的展現，成功運用在地優勢挑戰國際，讓燈會多元蛻變，才能接連得獎。
第10屆台灣活動卓越獎評審團的評語指出，「北港光影藝術節」作為燈會原鄉，完整呈現與在地藝師的情感，完美展現越在地、越國際的文化底蘊，其中，以「旋轉木馬」結合藝師作品元素與精神，雕飾、陶藝或彩繪等技藝之大成，打造成全台首座當代真人藝閣車旋轉木馬；以及美國傑出工藝家-蔡爾平操刀「榕樹下」等作品，縣府與在地密切合作，將具有文化與美感創意之元素的藝術作品融合，使民眾重新認識北港，提升自我認同感及達成「燈會原鄉」風華再現之精采，實屬不易。
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