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北港燈會再奪法國金獎 共獲2鉑4金是國內「金獎燈會」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
在北港水道頭舉辦的北港燈會再獲法國創新設計大獎的燈光設計金獎，其中有北港出身的旅美藝術家蔡爾平的作品「榕樹下」與百年老榕相互輝映，相當出色。圖／本報資料照片
在北港水道頭舉辦的北港燈會再獲法國創新設計大獎的燈光設計金獎，其中有北港出身的旅美藝術家蔡爾平的作品「榕樹下」與百年老榕相互輝映，相當出色。圖／本報資料照片

雲林燈會之中的「2023北港光影藝術節」再獲法國創新設計及台灣活動卓越獎金獎，這項燈會至今共已摘下2鉑4金的國內外獎項，成為國內少有的「金獎燈會」。

今年元宵燈會在北港水道頭園區的「北港光影藝術節」燈區，參加2023法國創新設計大獎(NOVUM DESIGN AWARD)榮獲燈光設計金獎，同時也獲得台灣活動卓越獎「公共服務活動」金質獎，透過各種國際大獎的肯定，讓全世界看見雲林之美。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，來自全球參加2023法國創新設計大獎的作品共3208件，「北港光影藝術節」首次踏入法國門檻，便奪下燈光設計類金獎；此外，台灣活動卓越獎以行銷力、影響力、創辦力、永續力4項標準，尋求活動的創新與價值，選出產業領域中具有年度代表性的活動案例，「北港光影藝術節」初次提報「公共服務獎」即獲得金質獎榮耀，雙金落袋，實屬難得。

縣長張麗善表示，2020年北港燈會曾榮獲IAA MUSE金獎，便開啟國際獎項之旅，不論是雲林海洋音樂祭、成龍濕地流動藝術饗宴、國際偶戲節、虎尾鐵橋或YCDC雲林創意設計中心等接連得獎，充分利用在地文化資源，成功整合文化觀光行銷，感謝文觀處團隊的努力。

陳璧君表示，北港是台灣燈會起源地，從1965年北港朝天宮舉辦的第一屆北港燈會，再至中央在雲林辦的的台灣燈會，至今已邁入58年，都是宣告著燈會原鄉在北港的延續性，北港燈會以有限的經費創造更高價值，連結在地工藝文化的展現，成功運用在地優勢挑戰國際，讓燈會多元蛻變，才能接連得獎。

第10屆台灣活動卓越獎評審團的評語指出，「北港光影藝術節」作為燈會原鄉，完整呈現與在地藝師的情感，完美展現越在地、越國際的文化底蘊，其中，以「旋轉木馬」結合藝師作品元素與精神，雕飾、陶藝或彩繪等技藝之大成，打造成全台首座當代真人藝閣車旋轉木馬；以及美國傑出工藝家-蔡爾平操刀「榕樹下」等作品，縣府與在地密切合作，將具有文化與美感創意之元素的藝術作品融合，使民眾重新認識北港，提升自我認同感及達成「燈會原鄉」風華再現之精采，實屬不易。

在北港水道頭園區舉辦的北港燈會首次獲得台灣活動卓越獎的「公共服務活動」金質獎。圖／本報資料照片
在北港水道頭園區舉辦的北港燈會首次獲得台灣活動卓越獎的「公共服務活動」金質獎。圖／本報資料照片
在北港水道頭舉辦的北港燈會再獲法國創新設計大獎的燈光設計金獎。圖／本報資料照片
在北港水道頭舉辦的北港燈會再獲法國創新設計大獎的燈光設計金獎。圖／本報資料照片
在北港水道頭舉辦的北港燈會再獲法國創新設計大獎的燈光設計金獎。圖／本報資料照片
在北港水道頭舉辦的北港燈會再獲法國創新設計大獎的燈光設計金獎。圖／本報資料照片

台灣燈會 北港朝天宮 雲林

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