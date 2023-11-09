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台南本土登革熱近2萬例 佳里驗出第2型病毒加強噴藥

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市特續加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市特續加強孳清。圖／台南市衛生局提供

台南市今天新增165例本土登革熱病例，累積1萬9611例，針對佳里區本土確診個案驗出第2型登革熱病毒，南市府表示，規畫明、後兩天進行6場次化學防治，徹底消滅環境中可能帶病毒的斑蚊。

市府持續針對鄰近區域全面落實各項防疫措施。近日商請醫檢師公會加入登革熱防疫團隊，協助進行社區及家戶衛生教育及擴大採檢，區公所及鄰里長也同步辦理教育訓練和里民衛教宣導，透過多重防治手段，遏止疫情持續蔓延擴散。

登革熱防治中心主任蘇世斌籲請鄰近地區有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀者，盡快就醫或至衛生所採血，降低社區疫情傳播風險。

衛生局表示，南市本土登革熱確診病例數已連續5周呈現下降趨勢，面臨疫情的最後階段，南市府嚴格落實公權力執行，加強空屋、空地、天溝、屋後溝、防火間隔、市場、學校等高風險場域孳生源稽查工作，全面進行地毯式檢查，佈下天羅地網，任何孳生源都不放過，執法強度不會減。

今天新增165例分別為北區44例，東區19例，永康區及安南區各17例，南區14例，中西區11例，安平區10例，佳里區7例，仁德區6例，歸仁區5例，新化區4例，關廟區3例，善化區2例，七股區、西港區、東山區、麻豆區、新營區及龍崎區各1例，年齡介於2歲至92歲。

台南市特續加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市特續加強孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市特續加強孳清。圖／台南市衛生局提供
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台南市特續加強孳清。圖／台南市衛生局提供
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登革熱 衛生所 疫情 台南

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