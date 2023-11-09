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台南議會再起衝突！藍主席突敲槌「散會」 綠批目無法紀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會下午審查農業局預算，主席突宣布散會，民進黨議員認為不合法，要求解釋議會規則。記者吳淑玲／攝影
台南市議會下午審查農業局預算，主席突宣布散會，民進黨議員認為不合法，要求解釋議會規則。記者吳淑玲／攝影

台南市議會連4天起衝突，今天下午聯席審查農業局預算，擔任主席的國民黨議員蔡淑惠在預算通過後，突然敲槌宣布「散會」，引發合不合法的爭執，民進黨批「目無法紀」，宣布散會不合法，國民黨議員回批停止發言的動議，剝奪議員監督及了解預算，大聲互嗆，經議事人員說明後，由民進黨議員陳碧玉擔任主席，重新恢復開會繼續審查預算。

台南市議會下午審查農業局農產品行銷及輔導業務費2820萬4千元，議員踴躍發言約1個多小時，台聯議員楊中成表示討論已經很久提議停止發言，主席蔡淑惠裁示第一輪登記發言不受影響，第二輪第三輪以登記為準；經過一陣發言後，無黨籍議員邱昭勝又提議停止發言，民進黨周嘉韋附議。

主席蔡淑惠裁決大家有沒有意見，國民黨蔡育輝提出刪除1千元，主席還說「這麼沒氣魄2千多萬元只刪1千元」，民進黨王宣貿支持預算通過，國民黨林美燕說對預算沒有意見但要求要加上農漁牧業；蔡淑惠高喊「預算沒有意見」敲槌1聲通過，但隨即又敲槌3聲宣布散會，隨即離開會場。

在場議員錯愕，民進黨質疑主席自行敲槌宣布散會不合法，大家猛翻議事規則，議會議事人員說明，議事規則第30條議事議程所列議案議畢後，應即宣告散會；散會動議依照會議規範第37條規定，議案進行中得提散會動議，如得表決應即宣布散會，會議未了的議案待下次審議，有人主張主席沒有徵求附議，散會不合法，但也有人認為主席「得」宣布散會，但經過各黨派議員協商後，決定恢復審查預算。

國民黨團書記長蔡育輝說，蔡淑惠沒有反對繼續審查預算，但認為裁決後又馬上被推翻，既然大家都提停止發言就宣布散會，停止發言是要剝奪議員監督了解預算及為地方發聲，批民進黨太急著要讓預算通過。

民進黨團召集人郭鴻儀表示，並非如國民黨所言，主要是該筆業務預算已討論太久，預算書在一、二個月前就送到服務處，議員要先做功課，是要討論凍結或刪減預算，現在卻變成業務詢答，對審查預算效率太差，主席雖有他的權力，但權力沒有這麼大，即使要宣布散會，也要提散會動議，經議員表決，不符合議事規範。

台聯議員楊中成及民進黨議員緩頰，國民黨議員蔡育輝也支持恢復審查預算。記者吳淑玲／攝影
台聯議員楊中成及民進黨議員緩頰，國民黨議員蔡育輝也支持恢復審查預算。記者吳淑玲／攝影
台南市議會下午審查農業局預算，主席突宣布散會是否合法，引發議員爭執。記者吳淑玲／攝影
台南市議會下午審查農業局預算，主席突宣布散會是否合法，引發議員爭執。記者吳淑玲／攝影
台南市議會下午審查農業局預算，擔任主席的國民黨議員蔡淑惠突宣布散會，引發藍綠議員爭執。記者吳淑玲／攝影
台南市議會下午審查農業局預算，擔任主席的國民黨議員蔡淑惠突宣布散會，引發藍綠議員爭執。記者吳淑玲／攝影
民進黨議員陳碧玉擔任主席繼續開會恢復預算審查。記者吳淑玲／攝影
民進黨議員陳碧玉擔任主席繼續開會恢復預算審查。記者吳淑玲／攝影

議員 民進黨 國民黨 台南

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