南市青皮椪柑盛產 黃偉哲叫賣40分鐘熱銷5萬顆

正是台南東山、白河青皮椪柑盛產期，台南市長黃偉哲今下午北上購物頻道當起「叫賣哥」，短短40分鐘熱銷10公噸5萬顆，連主持人也驚喜不已。

黃偉哲在直播的節目現場，向觀眾推薦台南特有的青皮椪柑；有備而來的黃表示，剝皮後的椪柑，果瓣飽滿多汁，香味滿溢現場，甜度適中，略帶酸味，像極了戀愛感覺，消費者一吃成主顧。台南青皮椪柑之所以美味，受惠於優越天然條件；首先果樹種植在85度斜坡上，再以烏山頭水庫優質水源灌溉，才能造就獨特風味。

黃偉哲說，中南部柑橘成熟期間，天氣還很溫暖，葉綠素無法順利分解，因此果實雖已成熟，而果皮仍為綠色，才會命名「青皮椪柑」。另外椪柑寓意吉祥，送禮自用兩相宜，不只在台灣，海外華人朋友也喜愛，所以還出口到馬來西亞等地。