南市青皮椪柑盛產 黃偉哲叫賣40分鐘熱銷5萬顆
正是台南東山、白河青皮椪柑盛產期，台南市長黃偉哲今下午北上購物頻道當起「叫賣哥」，短短40分鐘熱銷10公噸5萬顆，連主持人也驚喜不已。
黃偉哲在直播的節目現場，向觀眾推薦台南特有的青皮椪柑；有備而來的黃表示，剝皮後的椪柑，果瓣飽滿多汁，香味滿溢現場，甜度適中，略帶酸味，像極了戀愛感覺，消費者一吃成主顧。台南青皮椪柑之所以美味，受惠於優越天然條件；首先果樹種植在85度斜坡上，再以烏山頭水庫優質水源灌溉，才能造就獨特風味。
黃偉哲說，中南部柑橘成熟期間，天氣還很溫暖，葉綠素無法順利分解，因此果實雖已成熟，而果皮仍為綠色，才會命名「青皮椪柑」。另外椪柑寓意吉祥，送禮自用兩相宜，不只在台灣，海外華人朋友也喜愛，所以還出口到馬來西亞等地。
農業局說，今天短短40分鐘，買氣相當旺盛，估計熱銷10公噸5萬顆超乎預期。台南青皮椪柑為全台最早產出椪柑，種植面積約901公頃，面積約占全台18.1%，排名第3、產量2萬3970公噸，今年果品質量均佳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言