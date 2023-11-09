迎建城400年 台南文學史新書發表延續傳承使命

迎接2024台南建城400年，耗時3年編纂、全套5冊、總字數逾百萬的「台南文學史」，今天在國立台灣文學館發表，多面向展現台南文學魅力，突顯台南在台灣文學史上重要地位。

「台南文學史」集結眾多知名台灣文學專家學者，由台南市政府文化局攜手國立成功大學合作，中文系名譽教授陳昌明擔任主編，與文訊雜誌社合作出版，今天在台文館新書發表。

市府文化局長謝仕淵表示，台南文學發展橫跨數世紀，更是許多作家故鄉、文學靈感發想與創作的筆耕之地，透過回顧台南文學發展歷程，放眼未來台南文學邁向下一世代的無限可能，「台南文學史」的編纂，延續了台南文學傳承使命。

台南市政府發布新聞稿指出，「台南文學史」以綜合時序斷代及特定類別方式呈現；以時間序來看，可分為古典文學及現代文學，前者概述台南古典文學自沈光文抵台後的發展，後者梳理日治時期迄今的現代文學發展脈絡。

台南文學書寫創作能量旺盛，依文學類別可分為「台語文學」、「現代戲劇」、「兒童文學」、「神話傳說」與「民間文學」，多面向展現台南文學魅力。

「台南文學史」1冊至3冊，分別講述「古典文學」與「現代文學」，第4冊是「台語文學」，第5冊集結現代戲劇、兒童文學、神話傳說及民間文學。

文化局表示，「台南文學史」出版後，將結合台南文學季辦理文學議題座談、走讀活動，且在文學家駐市、文學主題策展等密切合作，壯大台南文學量能。