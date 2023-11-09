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台西海口生活館閒置變蚊子館 民眾使用公廁驚見這一幕

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林台西海口生活館昔日美景不再，館舍閒置近1年，內外環境髒亂；圖為館舍外的船隻裝置幾乎快被雜草覆蓋。圖／顏嘉葦提供
雲林台西海口生活館昔日美景不再，館舍閒置近1年，內外環境髒亂；圖為館舍外的船隻裝置幾乎快被雜草覆蓋。圖／顏嘉葦提供

雲林台西海口生活館是沿海地區熱門親子休憩景點，原由縣府教育處委託民間團隊營運，為配合「綠色智慧產業園區」開發，將改作園區服務中心，然因該案仍處規畫階段，目前面臨無人維管的空窗期，內部環境髒亂、雜草叢生，縣議員顏嘉葦憂成治安死角，要求縣府正視問題，並以「類遊客中心」開放公共設施，縣府允諾會派員清潔整理，後續也擬增派固定人員巡守。

台西海口生活館位在台西海園，屬經濟部工業局工業用地，2014年正式營運，由教育處委託民間團隊營運，每3年1期，每年投入300多萬元活化設施、辦理環境教育及摸文蛤等漁人體驗活動，更一度是SUP立式划槳、野鳥觀賞的熱門據點，觀光人潮絡繹不絕。

縣府推動台西綠色智慧產業園區，其中納入海口生活館作為園區服務中心，配合發展，去年所有權移交至建設處，同年5月嘉義大學在此設置智慧綠色漁業產業園區駐地工作站，隨著計畫結束、團隊撤出，館舍停擺1年無人維護管理。

地方居民反映，海口生活館昔日美景不再，令人唏噓，內部設施也使用沒多少年，卻因閒置、人煙荒涼逐漸損壞，公共廁所更因無人定時打掃，地面滿是細碎沙石和衛生紙，髒亂不堪，遊客也望之卻步，大嘆可惜。

顏嘉葦表示，即便是營運空窗期，也希望環境能維護好，莫讓設施設備閒置且要有人流動，在還未正式開發綠色智慧產業園區前能成為台西的類遊客中心；縣府回應，近期將派員到場清潔整理並巡守維護，也會評估相關意見，活化現有場域。

雲林台西海口生活館閒置近1年，內外環境髒亂。圖／顏嘉葦提供
雲林台西海口生活館閒置近1年，內外環境髒亂。圖／顏嘉葦提供
雲林台西海口生活館閒置近1年，因無人定期整理環境，公共廁所地面滿是細碎沙石和衛生紙。圖／顏嘉葦提供
雲林台西海口生活館閒置近1年，因無人定期整理環境，公共廁所地面滿是細碎沙石和衛生紙。圖／顏嘉葦提供

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