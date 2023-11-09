嘉義市殯葬園區四合一服務景觀道路整修 圓滿人生最後一哩路

坐落嘉義縣水上鄉南鄉村的嘉義市殯葬園區，是唯一提供殯、殮、火、塔四合一服務殯葬設施場所，服務雲嘉嘉南縣市，市府為改善園區使用空間不足，打造莊嚴溫馨治喪環境，改善清明交通壅塞，投入殯葬園區整體軟硬體改善。市長黃敏惠率市府團隊視察園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程，明年完工。

黃敏惠期許透過園區整體審視、整建，擴充使用量能；導入車道管制措施，改善交通動線，加強路牌指引，以行人友善空間提供莊嚴兼顧設計感治喪空間，感謝民政處、殯管所及工務處努力改善，以及議會對預算支持。

民政處說，使用殯葬園區嘉縣民占57.1%，嘉市民占24.2%，服務其他縣市18.6%。景觀及道路整修工程改善項目，搭建6間臨時簡易式多功能禮廳，解決廳位不足；屋頂露台防水及立面改善，高壓混凝土磚路面鋪設、圓環周邊意象更新，增設車道管制設施，工程進度48.90%，超前預定進度。

工務處表示，火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程總經費3億6057萬元，中央補助2億8485萬元、市府自籌7572萬元，工程全長1547公尺、寬15公尺，與縣府第一、二期15公尺路寬對接，既有道路拓寬段1027公尺、新闢段520公尺，年底前上網發包，2026年上半年完工。