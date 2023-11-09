快訊

航機遭行李櫃碰撞凹陷！長榮班機曼谷釀意外 262名乘客受困行程延宕

聯邦銀行員涉嫌勾結詐騙集團 金管會點3疏失開罰1200萬元

違停新制暫緩挨轟朝令夕改 交通部今宣布兩大規畫

嘉義市殯葬園區四合一服務景觀道路整修 圓滿人生最後一哩路

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供

坐落嘉義縣水上鄉南鄉村的嘉義市殯葬園區，是唯一提供殯、殮、火、塔四合一服務殯葬設施場所，服務雲嘉嘉南縣市，市府為改善園區使用空間不足，打造莊嚴溫馨治喪環境，改善清明交通壅塞，投入殯葬園區整體軟硬體改善。市長黃敏惠率市府團隊視察園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程，明年完工。

黃敏惠期許透過園區整體審視、整建，擴充使用量能；導入車道管制措施，改善交通動線，加強路牌指引，以行人友善空間提供莊嚴兼顧設計感治喪空間，感謝民政處、殯管所及工務處努力改善，以及議會對預算支持。

民政處說，使用殯葬園區嘉縣民占57.1%，嘉市民占24.2%，服務其他縣市18.6%。景觀及道路整修工程改善項目，搭建6間臨時簡易式多功能禮廳，解決廳位不足；屋頂露台防水及立面改善，高壓混凝土磚路面鋪設、圓環周邊意象更新，增設車道管制設施，工程進度48.90%，超前預定進度。

工務處表示，火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程總經費3億6057萬元，中央補助2億8485萬元、市府自籌7572萬元，工程全長1547公尺、寬15公尺，與縣府第一、二期15公尺路寬對接，既有道路拓寬段1027公尺、新闢段520公尺，年底前上網發包，2026年上半年完工。

工程設計結合環境設計美學、施作以降低生態衝擊為目標，兼顧生態及水土保持。完工通車後有助於打造園區環狀路網，串聯南、北向路線，疏解交通瓶頸，改善塞車問題，降低鄰近社區住民民怨，提升地區整體交通服務性能。

嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察殯葬園區景觀道路整修計畫，以及火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程。圖／嘉市府提供

嘉義

延伸閱讀

中華台北特奧會普通生特教生融合教育 嘉市7校加入

日本感念311海嘯台灣送愛 宮城縣南三陸町交流團拜訪黃敏惠道謝

AIT處長孫曉雅拜會黃敏惠相見歡 黃送這件人像紀念品孫笑開心

嘉市議員揭發涉性騷學者受聘景觀總顧問 黃敏惠：正視處理

相關新聞

台西海口生活館閒置變蚊子館 民眾使用公廁驚見這一幕

雲林台西海口生活館是沿海地區熱門親子休憩景點，原由縣府教育處委託民間團隊營運，為配合「綠色智慧產業園區」開發，將改作園區...

南市議會衝突…藍營議員嗆「有殺到你家人嗎？」 綠要求道歉

台南民進黨議員議員周嘉韋、林依婷、蔡筱薇、李宗翰和台灣基進議員李宗霖於今天在湯德章紀念公園舉行記者會，嚴正譴責國民黨議員...

台南隊超強！國際機器人大賽傳捷報 勇奪30面獎牌

11月3日至5日在日本加賀舉辦的RoboRave國際機器人大賽，由37所台南市高中、國中、國小組成的台南市代表隊大放異彩...

夜市多1天！台南鹽水夜市加開周日場爭議 市府近日協調

台南鹽水夜市有超過40年歷史，每周三固定在鹽水武廟一帶營業，攤商數量達400攤，申請加開一天周日場夜市，原預計明年元宵節...

台南中西區正中午突停電 原因竟是機車自撞變電箱

台南中西區今中午12點40分許傳出部分停電，包括大同路一段、五妃街、府連路都突然陷入漆黑，據了解，1輛機車行經府連路，自...

退休家扶社工「人退心不退」 赴雲林偏村捐愛心

一群來自全國各地大半生都奉獻家扶幫助無數家庭的退休社工劉淑惠、黃慧珍、林彩鳳、謝淑女、劉素珍、郭幼萍、游一帆等人，今天專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。