守護在地長輩 嘉縣大林首創文康專車與造冊貼四輪電動車牌
嘉義縣老年人口全國居冠，路上常見長輩騎四輪電動車趴趴走，大林鎮長許有疆因去年警、消等人巡找迷航老人事件，看監控找人車遇困難，發想將鎮上近100台電動車全掛牌列冊，便於協尋加速作業，成為全縣首創，今天在平林里掛牌30台守戶長輩，也啟用首輛地方專屬行動文康車，每月預計跑12處偏村陪伴老人家，兩項全縣首創服務今天溫馨啟動。
「讓各位長輩久等了！」許有疆說，籌備半年已試營運18場次的大林專屬行動文康車終於啟航，未來將服務近20處鎮內偏遠聚落，預計每月跑12處，另大林鎮是全縣第一個實施四輪電動車掛牌，全鎮列冊近100台，平林里掛牌30台，會持續滾動增加列冊掛牌數，守戶長輩行車外出安全。
大林鎮公所指出，全鎮約2萬9700人，老年人有7200人左右，占比24%，鎮上有20處偏遠聚落，分布陳井寮、湖底、沙崙及潭墘等地，仍無設立關懷據點，長輩生活單調沒娛樂，鎮長走訪見此情況，獲代表會支持，購置一部行動文康車巡迴各聚落，陪伴長輩們。
社會課長曾秋芳說，文康車10月開始試跑已達18處偏遠聚落，公所提供長輩炒米粉、老楊方城市觀光工廠及旺旺文教基金會贊助餅乾，擁文康育樂服務的卡拉OK最受鄉親喜愛，她笑說，有次下雨老人家不惜淋雨，也緊握麥克風歡唱，起初會擔心偏村里沒人來，沒想到每逢車一到，滿滿長輩人潮已在等待，增加團隊信心。
許有疆表示，文康專車與學校、醫院及民間團體等合作，提供里民服務及警政消防衛生等宣導，鼓勵長輩走出家門；電動四輪車去年從中林及上林試辦貼車牌，感謝中上林巡守隊長蘇榮耀與總幹事江新永的發想，時任中林里長林勝立與上林里長陳煦湘出錢出力，推動全鎮造冊貼車牌政策，除增加辨識度，如遇緊急狀況，協尋工作能夠更有效率，兩項全縣首創的服務經試辦成果佳，今天順利啟用。
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