快訊

航機遭行李櫃碰撞凹陷！長榮班機曼谷釀意外 262名乘客受困行程延宕

聯邦銀行員涉嫌勾結詐騙集團 金管會點3疏失開罰1200萬元

違停新制暫緩挨轟朝令夕改 交通部今宣布兩大規畫

守護在地長輩 嘉縣大林首創文康專車與造冊貼四輪電動車牌

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大林鎮長許有疆（左前一）首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，守護陪伴長輩生活，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮長許有疆（左前一）首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，守護陪伴長輩生活，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影

嘉義老年人口全國居冠，路上常見長輩騎四輪電動車趴趴走，大林鎮長許有疆因去年警、消等人巡找迷航老人事件，看監控找人車遇困難，發想將鎮上近100台電動車全掛牌列冊，便於協尋加速作業，成為全縣首創，今天在平林里掛牌30台守戶長輩，也啟用首輛地方專屬行動文康車，每月預計跑12處偏村陪伴老人家，兩項全縣首創服務今天溫馨啟動。

「讓各位長輩久等了！」許有疆說，籌備半年已試營運18場次的大林專屬行動文康車終於啟航，未來將服務近20處鎮內偏遠聚落，預計每月跑12處，另大林鎮是全縣第一個實施四輪電動車掛牌，全鎮列冊近100台，平林里掛牌30台，會持續滾動增加列冊掛牌數，守戶長輩行車外出安全。

大林鎮公所指出，全鎮約2萬9700人，老年人有7200人左右，占比24%，鎮上有20處偏遠聚落，分布陳井寮、湖底、沙崙及潭墘等地，仍無設立關懷據點，長輩生活單調沒娛樂，鎮長走訪見此情況，獲代表會支持，購置一部行動文康車巡迴各聚落，陪伴長輩們。

社會課長曾秋芳說，文康車10月開始試跑已達18處偏遠聚落，公所提供長輩炒米粉、老楊方城市觀光工廠及旺旺文教基金會贊助餅乾，擁文康育樂服務的卡拉OK最受鄉親喜愛，她笑說，有次下雨老人家不惜淋雨，也緊握麥克風歡唱，起初會擔心偏村里沒人來，沒想到每逢車一到，滿滿長輩人潮已在等待，增加團隊信心。

許有疆表示，文康專車與學校、醫院及民間團體等合作，提供里民服務及警政消防衛生等宣導，鼓勵長輩走出家門；電動四輪車去年從中林及上林試辦貼車牌，感謝中上林巡守隊長蘇榮耀與總幹事江新永的發想，時任中林里長林勝立與上林里長陳煦湘出錢出力，推動全鎮造冊貼車牌政策，除增加辨識度，如遇緊急狀況，協尋工作能夠更有效率，兩項全縣首創的服務經試辦成果佳，今天順利啟用。

嘉縣大林鎮長首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮長首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，增加長輩騎車辨識度，守護長輩外出安全，今天啟動再貼30台車。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，增加長輩騎車辨識度，守護長輩外出安全，今天啟動再貼30台車。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮長許有疆（持麥克風）首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮長許有疆（持麥克風）首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，守護陪伴長輩生活，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮首創文康專車及推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，守護陪伴長輩生活，經試辦獲肯定，今天兩項服務溫馨啟動。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，增加長輩騎車辨識度，今天啟動平林里貼30台車輛，阿公阿嬤們排隊貼車牌。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大林鎮推動全鎮造冊貼四輪電動車牌政策，增加長輩騎車辨識度，今天啟動平林里貼30台車輛，阿公阿嬤們排隊貼車牌。記者呂慧瑜／攝影

長輩 老年人口 觀光工廠 嘉義

延伸閱讀

嘉縣教職員冷氣付費「一縣多制」 翁章梁拍板學校付

嘉縣布袋新岑里鐵皮工寮火警 雜物堆放濃煙烈火沖天

嘉義客運學生專車遭追撞 學生平安、酒駕女車毀法辦

嚴重超速新制上路4個月 嘉縣阿里山公路違規件數最多

相關新聞

南市議會衝突…藍營議員嗆「有殺到你家人嗎？」 綠要求道歉

台南民進黨議員議員周嘉韋、林依婷、蔡筱薇、李宗翰和台灣基進議員李宗霖於今天在湯德章紀念公園舉行記者會，嚴正譴責國民黨議員...

台南隊超強！國際機器人大賽傳捷報 勇奪30面獎牌

11月3日至5日在日本加賀舉辦的RoboRave國際機器人大賽，由37所台南市高中、國中、國小組成的台南市代表隊大放異彩...

夜市多1天！台南鹽水夜市加開周日場爭議 市府近日協調

台南鹽水夜市有超過40年歷史，每周三固定在鹽水武廟一帶營業，攤商數量達400攤，申請加開一天周日場夜市，原預計明年元宵節...

台南中西區正中午突停電 原因竟是機車自撞變電箱

台南中西區今中午12點40分許傳出部分停電，包括大同路一段、五妃街、府連路都突然陷入漆黑，據了解，1輛機車行經府連路，自...

退休家扶社工「人退心不退」 赴雲林偏村捐愛心

一群來自全國各地大半生都奉獻家扶幫助無數家庭的退休社工劉淑惠、黃慧珍、林彩鳳、謝淑女、劉素珍、郭幼萍、游一帆等人，今天專...

嘉市首創全台首座「停車再開」科技執法 最快下月在這路口啟用

全台首座針對「汽機車不依規定停車再開」科技執法，最快下個月在國華街與崇文街口啟用，用路人反映搞不懂取締標準？警察局長陳炯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。