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雲林TPASS維持199元 力拚2024年元月上路

中央社／ 雲林縣9日電

民進黨雲林縣議員張庭綺今天在議會總質詢時提到，雲林縣通勤月票方案上月底送複審，關切進度；縣府工務處長汪令堯說，雲林TPASS維持199元，公路客運路線增至60條，火車僅境內5站，力拚明年元月上路。

張庭綺今天在議會總質詢時說，行政院今年7月推出TPASS通勤月票，根據公路局統計，至10月1日止，全國累計已有約235.1萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次突破1.5億人次。

反觀雲林縣今年8月送初審，審查小組今年9月回覆，對於路線整合、目標客群、訂價試算、未來整體路網、績效目標及相關配套措施等規畫較為不足，尚須釐清及補充說明。

張庭綺要求雲林縣政府工務處新修正的計畫書可以盡善盡美，別讓雲林縣民成為二等公民，眼看其他縣市都有通勤月票，雲林通勤方案還在審議；令堯表示，方案根據審查小組所提建議修正後，上月送件，審查小組預計下週審理。

汪令堯指出，雲林TPASS維持新台幣199元，公路客運跨區至彰化、南投及嘉義縣，路線由49條增為60條，市區客運路線由7條增加為8條，力拚明年元月上路，預估受惠人數約9500人；至於台鐵部分，只有縣境內5個站，包括林內、石榴、斗六、斗南及石龜。

工務處表示，2年經費部分共要3.14億元，中央補助約2.62億元，縣府自籌5300多萬元。

雲林 TPASS

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