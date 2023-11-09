台南隊超強！國際機器人大賽傳捷報 勇奪30面獎牌

11月3日至5日在日本加賀舉辦的RoboRave國際機器人大賽，由37所台南市高中、國中、國小組成的台南市代表隊大放異彩，在48面總獎牌中，囊括9金10銀11銅共30面獎牌，展現台南市優異的科技教育成果。

市長黃偉哲表示，本次RoboRave比賽有來自日本、中國大陸、澳門、新加坡等261支隊伍與賽，可說是亞洲盃級的賽事。全球已邁向AI世代，台南學子在競爭激烈的國際機器人大賽有這麼好的表現，顯示市府推動程式教育、機器人教育有成，但不能因此停下腳步，市府會持續挹注教育經費與響應國際潮流發展，讓學生與世界接軌。

教育局長鄭新輝說，這項比賽學生以團隊方式參賽，使用電腦撰寫程式控制機器人，再由機器人完成各項任務，考驗團隊合作以及問題解決能力。競賽類別分為Line Following（循線）、a-MAZE-ing（迷宮）、a-MAZE-ing Gyro（迷宮-陀螺儀）、SumoBot（相撲）、Fire Fighting（滅火）、AlpineBot（爬坡）、創意賽等7種。這次獲獎數達歷年新高，未來會在機器人師資培訓、設備器材、課程落實等面向上持續精進。